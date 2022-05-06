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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Ленинградец
Динамо-2 - Ленинградец: обзор матча 06 мая 2022
Динамо-2
06.05.2022, пятница, 17:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, группа A, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ленинградец
Матч
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Статистика матча Динамо-2 - Ленинградец
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Матчи команд
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Динамо-2
2 : 2
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
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Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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