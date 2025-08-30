Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Юнайтед» – «Бернли»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 7.00

30 августа 2025 8:50
Манчестер Юнайтед - Бернли
30 авг. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 3 тур
7.00
Победа «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0
В субботу, 30 августа, в 3-м туре АПЛ встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Бернли». Игра состоится в Манчестере, начало – в 17:00 (мск).

«Манчестер Юнайтед»

Команда Рубена Аморима находится на 16-й позиции в АПЛ. «МЮ» 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 1:2.

Последние результаты «Манчестер Юнайтед»:

  • 27.08.25 «Гримсби» – «МЮ» – 2:2 (по пен. 12:11) Кубок лиги;
  • 24.08.25 «Фулхэм» – «МЮ» – 1:1 АПЛ;
  • 17.08.25 «МЮ» – «Арсенал» – 0:1 АПЛ.

«Бернли»

«Бернли» набрал 3 очка и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Скотта Паркера добыли 1 победу и потерпели 1 поражение, разница мячей – 2:3.

Предыдущие результаты «Бернли»:

  • 26.08.25 «Бернли» – «Дерби Каунти» – 2:1 Кубок лиги;
  • 23.08.25 «Бернли» – «Сандерленд» – 2:0 АПЛ;
  • 16.08.25 «Тоттенхэм» – «Бернли» – 3:0 АПЛ.

Очные встречи

  • 27.04.24 «МЮ» – «Бернли» – 1:1 АПЛ;
  • 23.09.23 «Бернли» – «МЮ» – 0:1 АПЛ;
  • 21.12.22 «МЮ» – «Бернли» – 2:0 Кубок лиги;
  • 08.02.22 «Бернли» – «МЮ» – 1:1 АПЛ;
  • 30.12.21 «МЮ» – «Бернли» – 3:1 АПЛ.

Прогноз на матч «МЮ» – «Бернли»

«МЮ» после позорного вылета из Кубка Лиги обязан забрать 3 очка в домашнем матче. Прогноз – счет 2:0 с коэффициентом 7.00.

7.00
Победа «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Бернли Манчестер Юнайтед
