В субботу, 30 августа, в 3-м туре АПЛ встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Бернли». Игра состоится в Манчестере, начало – в 17:00 (мск).

«Манчестер Юнайтед»

Команда Рубена Аморима находится на 16-й позиции в АПЛ. «МЮ» 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 1:2.

Последние результаты «Манчестер Юнайтед»:

27.08.25 «Гримсби» – «МЮ» – 2:2 (по пен. 12:11) Кубок лиги;

24.08.25 «Фулхэм» – «МЮ» – 1:1 АПЛ;

17.08.25 «МЮ» – «Арсенал» – 0:1 АПЛ.

«Бернли»

«Бернли» набрал 3 очка и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Скотта Паркера добыли 1 победу и потерпели 1 поражение, разница мячей – 2:3.

Предыдущие результаты «Бернли»:

26.08.25 «Бернли» – «Дерби Каунти» – 2:1 Кубок лиги;

23.08.25 «Бернли» – «Сандерленд» – 2:0 АПЛ;

16.08.25 «Тоттенхэм» – «Бернли» – 3:0 АПЛ.

Очные встречи

27.04.24 «МЮ» – «Бернли» – 1:1 АПЛ;

23.09.23 «Бернли» – «МЮ» – 0:1 АПЛ;

21.12.22 «МЮ» – «Бернли» – 2:0 Кубок лиги;

08.02.22 «Бернли» – «МЮ» – 1:1 АПЛ;

30.12.21 «МЮ» – «Бернли» – 3:1 АПЛ.

Прогноз на матч «МЮ» – «Бернли»

«МЮ» после позорного вылета из Кубка Лиги обязан забрать 3 очка в домашнем матче. Прогноз – счет 2:0 с коэффициентом 7.00.