«Уфа» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 7.50

30 августа 2025 8:03
Уфа - Чайка
30 авг. 2025, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 7 тур
7.50
Ничья
В субботу, 30 августа, в 7-м туре российской Первой лиги сыграют «Уфа» и «Чайка». Матч пройдет в Уфе, начало – в 16:00 (мск).

«Уфа»

Команда Омари Тетрадзе располагается на 11-й позиции в Первой лиге, набрав 5 очков. «Уфа» добыла 1 победу, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения, разница мячей – 3:6.

Последние результаты «Уфы» в Первой лиге:

  • 23.08.25 КАМАЗ – «Уфа» – 3:1;
  • 16.08.25 «Уфа» – «Родина» – 0:0;
  • 10.08.25 «Ротор» – «Уфа» – 1:0.

«Чайка»

«Чайка» набрала 6 очков и занимает 9-е место. Подопечные Дмитрия Комбарова добыли 1 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 6:7.

Предыдущие результаты «Чайки» в Первой лиге:

  • 24.08.25 «Чайка» – «Арсенал» – 0:3;
  • 16.08.25 «Чайка» – «Шинник» – 1:2;
  • 10.08.25 СКА Хабаровск – «Чайка» – 1:1.

Очные встречи

  • 02.03.25 «Чайка» – «Уфа» – 1:1 Первая лига;
  • 20.09.24 «Уфа» – «Чайка» – 0:1 Первая лига;
  • 24.04.24 «Чайка» – «Уфа» – 1:0 Вторая лига;
  • 10.03.24 «Уфа» – «Чайка» – 2:2 Вторая лига;
  • 12.11.23 «Уфа» – «Чайка» – 2:1 Вторая лига.

Прогноз на матч «Уфа» – «Чайка»

Во встрече примерно равных команд наиболее вероятна ничья. Наш прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.50.

7.50
Ничья
Автор: Миронов Николай
Россия. PARI Первая лига Чайка Уфа
