В субботу, 30 августа, в 7-м туре российской Первой лиги сыграют «Уфа» и «Чайка». Матч пройдет в Уфе, начало – в 16:00 (мск).

«Уфа»

Команда Омари Тетрадзе располагается на 11-й позиции в Первой лиге, набрав 5 очков. «Уфа» добыла 1 победу, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения, разница мячей – 3:6.

Последние результаты «Уфы» в Первой лиге:

23.08.25 КАМАЗ – «Уфа» – 3:1;

16.08.25 «Уфа» – «Родина» – 0:0;

10.08.25 «Ротор» – «Уфа» – 1:0.

«Чайка»

«Чайка» набрала 6 очков и занимает 9-е место. Подопечные Дмитрия Комбарова добыли 1 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 6:7.

Предыдущие результаты «Чайки» в Первой лиге:

24.08.25 «Чайка» – «Арсенал» – 0:3;

16.08.25 «Чайка» – «Шинник» – 1:2;

10.08.25 СКА Хабаровск – «Чайка» – 1:1.

Очные встречи

02.03.25 «Чайка» – «Уфа» – 1:1 Первая лига;

20.09.24 «Уфа» – «Чайка» – 0:1 Первая лига;

24.04.24 «Чайка» – «Уфа» – 1:0 Вторая лига;

10.03.24 «Уфа» – «Чайка» – 2:2 Вторая лига;

12.11.23 «Уфа» – «Чайка» – 2:1 Вторая лига.

Прогноз на матч «Уфа» – «Чайка»

Во встрече примерно равных команд наиболее вероятна ничья. Наш прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.50.