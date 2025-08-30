30 августа 2025 8:03
Уфа - Чайка
30 авг. 2025, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 7 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 30 августа, в 7-м туре российской Первой лиги сыграют «Уфа» и «Чайка». Матч пройдет в Уфе, начало – в 16:00 (мск).
«Уфа»
Команда Омари Тетрадзе располагается на 11-й позиции в Первой лиге, набрав 5 очков. «Уфа» добыла 1 победу, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения, разница мячей – 3:6.
Последние результаты «Уфы» в Первой лиге:
- 23.08.25 КАМАЗ – «Уфа» – 3:1;
- 16.08.25 «Уфа» – «Родина» – 0:0;
- 10.08.25 «Ротор» – «Уфа» – 1:0.
«Чайка»
«Чайка» набрала 6 очков и занимает 9-е место. Подопечные Дмитрия Комбарова добыли 1 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 6:7.
Предыдущие результаты «Чайки» в Первой лиге:
- 24.08.25 «Чайка» – «Арсенал» – 0:3;
- 16.08.25 «Чайка» – «Шинник» – 1:2;
- 10.08.25 СКА Хабаровск – «Чайка» – 1:1.
Очные встречи
- 02.03.25 «Чайка» – «Уфа» – 1:1 Первая лига;
- 20.09.24 «Уфа» – «Чайка» – 0:1 Первая лига;
- 24.04.24 «Чайка» – «Уфа» – 1:0 Вторая лига;
- 10.03.24 «Уфа» – «Чайка» – 2:2 Вторая лига;
- 12.11.23 «Уфа» – «Чайка» – 2:1 Вторая лига.
Прогноз на матч «Уфа» – «Чайка»
Во встрече примерно равных команд наиболее вероятна ничья. Наш прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.50.
