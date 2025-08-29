30 августа 2025 года в 20:00 по Москве состоится матч третьего тура чемпионата Франции. «Нант» попробует разжиться зачетными баллами в игре с «Осером».

«Нант»

«Канарейки» под руководством Луиша Кастро начали сезон 2025/26 неудачно, проиграв оба стартовых матча с одинаковым счетом 0:1. Правда, нужно признать, что у «Нанта» были очень солидные оппоненты – чемпион всего во Франции (+победитель ЛЧ) ПСЖ и участник еврокубков «Страсбур».

Последние три игры:

Страсбур – Нант 1:0

Нант – ПСЖ 0:1

Нант – Париж 2:3

«Осер»

«Осер» закрепился в элите французского футбола и не собирается почивать на лаврах. В стартовых турах команда набрала три очка, но могла рассчитывать на большее и в гостевой игре с «Ниццей».

Последние три игры:

Ницца – Осер 3:1

Осер – Лорьян 1:0

Осер – Леванте 0:2

Очные встречи:

Осер – Нант 1:1

Нант – Осер 2:0

Осер – Нант 2:1

Прогноз на матч «Нант» – «Осер»

«Канарейкам» пора исправляться за провальный старт. У себя дома «Нант» местами неплохо смотрелся в игре с ПСЖ и может рассчитывать на очки в поединке с куда более удобоваримым соперником.

Прогноз: победа «Нанта» с форой 0, коэффициент – 1.62. Прогноз на счет: 1:0.