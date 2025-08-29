30 августа 2025 года в 20:00 по Москве состоится матч третьего тура чемпионата Франции. «Нант» попробует разжиться зачетными баллами в игре с «Осером».
«Нант»
«Канарейки» под руководством Луиша Кастро начали сезон 2025/26 неудачно, проиграв оба стартовых матча с одинаковым счетом 0:1. Правда, нужно признать, что у «Нанта» были очень солидные оппоненты – чемпион всего во Франции (+победитель ЛЧ) ПСЖ и участник еврокубков «Страсбур».
Последние три игры:
- Страсбур – Нант 1:0
- Нант – ПСЖ 0:1
- Нант – Париж 2:3
«Осер»
«Осер» закрепился в элите французского футбола и не собирается почивать на лаврах. В стартовых турах команда набрала три очка, но могла рассчитывать на большее и в гостевой игре с «Ниццей».
Последние три игры:
- Ницца – Осер 3:1
- Осер – Лорьян 1:0
- Осер – Леванте 0:2
Очные встречи:
- Осер – Нант 1:1
- Нант – Осер 2:0
- Осер – Нант 2:1
Прогноз на матч «Нант» – «Осер»
«Канарейкам» пора исправляться за провальный старт. У себя дома «Нант» местами неплохо смотрелся в игре с ПСЖ и может рассчитывать на очки в поединке с куда более удобоваримым соперником.
Прогноз: победа «Нанта» с форой 0, коэффициент – 1.62. Прогноз на счет: 1:0.