«Нант» - «Осер»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 1.62

29 августа 2025 17:20
Нант - Осер
30 авг. 2025, суббота 20:00 | Франция. Лига 1, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Победа «Нанта» с форой 0
Сделать ставку

30 августа 2025 года в 20:00 по Москве состоится матч третьего тура чемпионата Франции. «Нант» попробует разжиться зачетными баллами в игре с «Осером».

«Нант»

«Канарейки» под руководством Луиша Кастро начали сезон 2025/26 неудачно, проиграв оба стартовых матча с одинаковым счетом 0:1. Правда, нужно признать, что у «Нанта» были очень солидные оппоненты – чемпион всего во Франции (+победитель ЛЧ) ПСЖ и участник еврокубков «Страсбур».

Последние три игры:

  • Страсбур – Нант 1:0
  • Нант – ПСЖ 0:1
  • Нант – Париж 2:3

«Осер»

«Осер» закрепился в элите французского футбола и не собирается почивать на лаврах. В стартовых турах команда набрала три очка, но могла рассчитывать на большее и в гостевой игре с «Ниццей».

Последние три игры:

  • Ницца – Осер 3:1
  • Осер – Лорьян 1:0
  • Осер – Леванте 0:2

Очные встречи:

  • Осер – Нант 1:1
  • Нант – Осер 2:0
  • Осер – Нант 2:1

Прогноз на матч «Нант» – «Осер»

«Канарейкам» пора исправляться за провальный старт. У себя дома «Нант» местами неплохо смотрелся в игре с ПСЖ и может рассчитывать на очки в поединке с куда более удобоваримым соперником.

Прогноз: победа «Нанта» с форой 0, коэффициент – 1.62. Прогноз на счет: 1:0.

1.62
Победа «Нанта» с форой 0
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Осер Нант
18+
18+
  • Читайте нас: 