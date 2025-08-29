30 августа 2025 года в 18:00 по Москве состоится матч третьего тура чемпионата Франции. «Лилль» отправляется в гости к «Лорьяну».

«Лорьян»

«Мерлузовые» вернулись в Лигу 1 после одного сезона в Лиге 2, где они заняли первое место в сезоне 2024/25, опередив «Париж» и «Мец». Стартовые туры Лиги 1 показали, что команда Оливье Панталони сохранила атакующий стиль, но испытывает трудности с адаптацией к уровню элиты.

Последние три игры:

Лорьян – Ренн 4:0

Осер – Лорьян 1:0

Анже – Лорьян 1:0

«Лилль»

«Доги» полны амбиций снова бороться за место в топ-3 и попасть в Лигу чемпионов по итогам французской кампании. В стартовых турах «Лилль» набрал четыре очка.

В состав команды органично вливается звездный новичок – Оливье Жиру. Ветеран успел отличиться двумя голами (+ в его пассиве имеется нереализованный пенальти).

Последние три игры:

Лилль – Монако 1:0

Брест – Лилль 3:3

Вест Хэм – Лилль 1:1

Очные встречи:

Лилль – Лорьян 3:0

Лорьян – Лилль 4:1

Лилль – Лорьян 3:1

Прогноз на матч «Лорьян» – «Лилль»

«Лорьян» очень хорош на родном «Мустуаре», о чем наглядно свидетельствует недавний поединок с «Ренном» («бретонцы» получили 4 безответных мяча). «Лилль» также старается играть в атаку, поэтому ждем весьма веселый матч.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.72. Прогноз на точный счет – 1:2.