30 августа 2025 года в 18:00 по Москве состоится матч третьего тура чемпионата Франции. «Лилль» отправляется в гости к «Лорьяну».
«Лорьян»
«Мерлузовые» вернулись в Лигу 1 после одного сезона в Лиге 2, где они заняли первое место в сезоне 2024/25, опередив «Париж» и «Мец». Стартовые туры Лиги 1 показали, что команда Оливье Панталони сохранила атакующий стиль, но испытывает трудности с адаптацией к уровню элиты.
Последние три игры:
- Лорьян – Ренн 4:0
- Осер – Лорьян 1:0
- Анже – Лорьян 1:0
«Лилль»
«Доги» полны амбиций снова бороться за место в топ-3 и попасть в Лигу чемпионов по итогам французской кампании. В стартовых турах «Лилль» набрал четыре очка.
В состав команды органично вливается звездный новичок – Оливье Жиру. Ветеран успел отличиться двумя голами (+ в его пассиве имеется нереализованный пенальти).
Последние три игры:
- Лилль – Монако 1:0
- Брест – Лилль 3:3
- Вест Хэм – Лилль 1:1
Очные встречи:
- Лилль – Лорьян 3:0
- Лорьян – Лилль 4:1
- Лилль – Лорьян 3:1
Прогноз на матч «Лорьян» – «Лилль»
«Лорьян» очень хорош на родном «Мустуаре», о чем наглядно свидетельствует недавний поединок с «Ренном» («бретонцы» получили 4 безответных мяча). «Лилль» также старается играть в атаку, поэтому ждем весьма веселый матч.
Прогноз: обе забьют, кеф – 1.72. Прогноз на точный счет – 1:2.