30 августа 2025 года в 19:30 по Москве состоится матч второго тура Серии А. «Парма» встретится с основательно обновленной «Аталантой».
«Парма»
«Крестоносцев», как и предполагалось, ждал очень непростой старт кампании, однако «Парма» местами очень неплохо смотрелась в Турине. Это несколько обнадеживает фанов команды в преддверии первой домашней игры.
Последние три игры:
- Ювентус – Парма 2:0
- Парма – Пескара 2:0
- Хайденхайм – Парма 1:1
«Аталанта»
«Аталанта» под руководством Ивана Юрича не сумела сломить сопротивление скромнейшей «Пизы». Юрич, как водится, сходу попал под шквал критики. Многие эксперты по-прежнему понимают, почему «Богиня» выбрала именно его в качестве замены Джан Пьеро Гасперини.
Последние три игры:
- Аталанта – Пиза 1:1
- Аталанта – Ювентус 1:2
- Аталанта – Опатия 3:3
Очные встречи:
- Аталанта – Парма 2;3
- Парма – Аталанта 1:3
- Парма – Аталанта 4:1
Прогноз на матч «Парма» – «Аталанта»
На данном этапе «Аталанте» весьма непросто дается переход под схемы Юрича. Ситуацией вполне способна воспользоваться «Парма». Считаем, что «крестоносцы» как минимум не уступят на своем поле.
Прогноз: победа «Пармы» с форой 0, коэффициент – 2.46. Прогноз на счет – 1:1, 2:1.