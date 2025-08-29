Введите ваш ник на сайте
«Парма» - «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 3.15

29 августа 2025 16:27
Парма - Аталанта
30 авг. 2025, суббота 19:30 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.15
Победа «Пармы» с форой 0
Сделать ставку

30 августа 2025 года в 19:30 по Москве состоится матч второго тура Серии А. «Парма» встретится с основательно обновленной «Аталантой».

«Парма»

«Крестоносцев», как и предполагалось, ждал очень непростой старт кампании, однако «Парма» местами очень неплохо смотрелась в Турине. Это несколько обнадеживает фанов команды в преддверии первой домашней игры.

Последние три игры:

  • Ювентус – Парма 2:0
  • Парма – Пескара 2:0
  • Хайденхайм – Парма 1:1

«Аталанта»

«Аталанта» под руководством Ивана Юрича не сумела сломить сопротивление скромнейшей «Пизы». Юрич, как водится, сходу попал под шквал критики. Многие эксперты по-прежнему понимают, почему «Богиня» выбрала именно его в качестве замены Джан Пьеро Гасперини.

Последние три игры:

  • Аталанта – Пиза 1:1
  • Аталанта – Ювентус 1:2
  • Аталанта – Опатия 3:3

Очные встречи:

  • Аталанта – Парма 2;3
  • Парма – Аталанта 1:3
  • Парма – Аталанта 4:1

Прогноз на матч «Парма» – «Аталанта»

На данном этапе «Аталанте» весьма непросто дается переход под схемы Юрича. Ситуацией вполне способна воспользоваться «Парма». Считаем, что «крестоносцы» как минимум не уступят на своем поле.

Прогноз: победа «Пармы» с форой 0, коэффициент – 2.46. Прогноз на счет – 1:1, 2:1.

3.15
Победа «Пармы» с форой 0
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Аталанта Парма
