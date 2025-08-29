Введите ваш ник на сайте
«Болонья» - «Комо»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 3.15

29 августа 2025 16:55
Болонья - Комо
30 авг. 2025, суббота 19:30 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
30 августа 2025 года в 19:30 по Москве состоится матч второго тура Серии А. «Болонья» испытает на прочность амбициозный «Комо».

«Болонья»

Несколько обновившаяся «Болонья» продемонстрировала не лучший футбол неделей ранее, без шансов уступив «Роме». На самом деле, «россоблу» должны были проигрывать крупнее, но соперника подвела реализация.

Также из негатива выделим травму новоприбывшего форварда Чиро Иммобиле. Знаменитый бомбардир «сломался» на старте игры в Риме и не примет участия в поединке второго тура.

Последние три игры:

  • Рома – Болонья 1:0
  • Болонья – ОФИ 2:4
  • Штутгарт – Болонья 0:1

«Комо»

«Комо» Сеска Фабрегаса можно смело назвать одной из самых амбициозных команд Серии А. Клуб «засадил» на трансферы более 100 (!) миллионов евро и ставит перед собой задачу пробиться в еврокубки. Парни Фабрегаса сходу продемонстрировали серьезность своих намерений, грохнув «Лацио».

Последние три игры:

  • Комо – Лацио 2:0
  • Комо – Зюйдтироль 3:1
  • Барселона – Комо 5:0

Очные встречи:

  • Болонья – Комо 2:0
  • Комо – Болонья 2:2
  • Комо – Болонья 5:1

Прогноз на матч «Болонья» – «Комо»

Встречаются две примерно равные команды. «Комо» отлично поработал на рынке, но и «Болонья» отнюдь не пасет задних и не просто так выиграла Кубок Италии в прошлом сезоне. Попробуем заиграть ставку на мировой исход.

Прогноз: ничья, кеф – 3.15. Прогноз на счет – 1:1.

Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Комо Болонья
Рекомендуем
