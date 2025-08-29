Введите ваш ник на сайте
«Реал Овьедо» - «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 1.60

29 августа 2025 16:23
Реал Ов - Реал Сосьедад
30 авг. 2025, суббота 20:00 | Испания. Примера, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Сосьедада» с форой 0
Сделать ставку

30 августа 2025 года в 20:00 по Москве состоится матч третьего тура нового сезона в испанской Ла Лиге. Вернувшийся в элиту «Реал Реал Овьедо» будет принимать команду Арсена Захаряна – «Реал Сосьедад».

«Реал Реал Овьедо»

«Реал Реал Овьедо» вернулся в элиту испанского футбола после очень долгого перерыва и пока не может освоиться в высшем дивизионе. На старте кампании команда Велько Пауновича потерпела два поражения, при этом не забив ни одного гола. Впрочем, нужно сделать скидку на очень непростой календарь.

Последние три игры:

  • Реал Реал Овьедо – Реал 0:3
  • Вильярреал – Реал Реал Овьедо 2:0
  • Леганес – Реал Реал Овьедо 0:0

«Реал Сосьедад»

Баскская команда под руководством Иманола Альгуасиля стартовала неровно: ничьи с «Валенсией» (1:1) и «Эспаньолом» (2:2) не оправдали ожиданий болельщиков. Несмотря на это, атакующая линия с Такефусой Кубо, Микелем Оярсабалем и Андером Барренечеа выглядит многообещающе, создавая в среднем 1.9 xG за матч.

Последние три игры:

  • Реал Сосьедад – Эспаньол 2:2
  • Валенсия – Реал Сосьедад 1:1
  • Борнмут – Реал Сосьедад 0:0

Очные встречи:

  • Реал Сосьедад – Реал Реал Овьедо 2:0
  • Реал Реал Овьедо – Реал Сосьедад 0:0
  • Реал Реал Овьедо – Реал Сосьедад 1:2

Прогноз на матч «Реал Реал Овьедо» – «Реал Сосьедад»

«Реал Реал Овьедо» настроен зацепиться за очки, но разница в классе команд очевидно. Полагаем, что гости смогут «додавить» «возвращенцев» и заберут победу.

Прогноз: победа «Сосьедада» с форой 0, кеф – 1.60. Прогноз на счет: 1:2

1.60
Победа «Сосьедада» с форой 0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Реал Сосьедад Реал Ов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
