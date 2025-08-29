30 августа 2025 года в 20:00 по Москве состоится матч третьего тура нового сезона в испанской Ла Лиге. Вернувшийся в элиту «Реал Реал Овьедо» будет принимать команду Арсена Захаряна – «Реал Сосьедад».
«Реал Реал Овьедо»
«Реал Реал Овьедо» вернулся в элиту испанского футбола после очень долгого перерыва и пока не может освоиться в высшем дивизионе. На старте кампании команда Велько Пауновича потерпела два поражения, при этом не забив ни одного гола. Впрочем, нужно сделать скидку на очень непростой календарь.
Последние три игры:
- Реал Реал Овьедо – Реал 0:3
- Вильярреал – Реал Реал Овьедо 2:0
- Леганес – Реал Реал Овьедо 0:0
«Реал Сосьедад»
Баскская команда под руководством Иманола Альгуасиля стартовала неровно: ничьи с «Валенсией» (1:1) и «Эспаньолом» (2:2) не оправдали ожиданий болельщиков. Несмотря на это, атакующая линия с Такефусой Кубо, Микелем Оярсабалем и Андером Барренечеа выглядит многообещающе, создавая в среднем 1.9 xG за матч.
Последние три игры:
- Реал Сосьедад – Эспаньол 2:2
- Валенсия – Реал Сосьедад 1:1
- Борнмут – Реал Сосьедад 0:0
Очные встречи:
- Реал Сосьедад – Реал Реал Овьедо 2:0
- Реал Реал Овьедо – Реал Сосьедад 0:0
- Реал Реал Овьедо – Реал Сосьедад 1:2
Прогноз на матч «Реал Реал Овьедо» – «Реал Сосьедад»
«Реал Реал Овьедо» настроен зацепиться за очки, но разница в классе команд очевидно. Полагаем, что гости смогут «додавить» «возвращенцев» и заберут победу.
Прогноз: победа «Сосьедада» с форой 0, кеф – 1.60. Прогноз на счет: 1:2