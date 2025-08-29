30 августа 2025 года в 20:00 по Москве состоится матч третьего тура нового сезона в испанской Ла Лиге. Вернувшийся в элиту «Реал Реал Овьедо» будет принимать команду Арсена Захаряна – «Реал Сосьедад».

«Реал Реал Овьедо»

«Реал Реал Овьедо» вернулся в элиту испанского футбола после очень долгого перерыва и пока не может освоиться в высшем дивизионе. На старте кампании команда Велько Пауновича потерпела два поражения, при этом не забив ни одного гола. Впрочем, нужно сделать скидку на очень непростой календарь.

Последние три игры:

Реал Реал Овьедо – Реал 0:3

Вильярреал – Реал Реал Овьедо 2:0

Леганес – Реал Реал Овьедо 0:0

«Реал Сосьедад»

Баскская команда под руководством Иманола Альгуасиля стартовала неровно: ничьи с «Валенсией» (1:1) и «Эспаньолом» (2:2) не оправдали ожиданий болельщиков. Несмотря на это, атакующая линия с Такефусой Кубо, Микелем Оярсабалем и Андером Барренечеа выглядит многообещающе, создавая в среднем 1.9 xG за матч.

Последние три игры:

Реал Сосьедад – Эспаньол 2:2

Валенсия – Реал Сосьедад 1:1

Борнмут – Реал Сосьедад 0:0

Очные встречи:

Реал Сосьедад – Реал Реал Овьедо 2:0

Реал Реал Овьедо – Реал Сосьедад 0:0

Реал Реал Овьедо – Реал Сосьедад 1:2

Прогноз на матч «Реал Реал Овьедо» – «Реал Сосьедад»

«Реал Реал Овьедо» настроен зацепиться за очки, но разница в классе команд очевидно. Полагаем, что гости смогут «додавить» «возвращенцев» и заберут победу.

Прогноз: победа «Сосьедада» с форой 0, кеф – 1.60. Прогноз на счет: 1:2