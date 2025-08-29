30 августа на стадионе «Колос» в Ковалeвке состоится матч 4 тура украинской Премьер-лиги, где хозяева примут новичка турнира – «Эпицентр». Коллективы подходят к поединку в диаметрально противоположных состояниях: «Колос» уверенно держится в верхней части таблицы, а гости остаются без набранных очков и демонстрируют слабую игру в обороне.
«Колос»
Команда из Ковалeвки начала сезон стабильно, набрав 7 очков за три тура и расположившись в зоне лидеров. Главным фактором успеха является высокая результативность: 11 забитых мячей в 5 последних встречах при среднем показателе 2.20 гола за игру. При этом оборона также достаточно надeжна – всего 4 пропущенных мяча за этот же отрезок. «Колос» не проигрывает уже 10 матчей подряд в Премьер-лиге, а нападающий Юрий Климчук в великолепной форме – 4 гола в трeх турах, что делает его лидером атаки.
«Эпицентр»
Новичок высшего дивизиона пока не справляется с уровнем конкуренции. Три поражения подряд на старте сезона, включая разгром от «Динамо» (1:4), свидетельствуют о слабой готовности к темпу Премьер-лиги. Команда пропускает в среднем 2.40 гола за игру, а сама забивает крайне редко – всего 2 мяча в 5 последних матчах. Александр Климец является единственным игроком, отметившимся голом в этом чемпионате. «Эпицентр» проигрывает в 5 последних встречах, а оборонительная линия выглядит одной из самых уязвимых в турнире.
Факты о командах
«Колос»
- Не проигрывает в 10 матчах подряд в Премьер-лиге.
- В 6 последних матчах команда обязательно забивает.
- В среднем: 2.20 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр).
- Юрий Климчук забил 4 гола в 3 турах.
«Эпицентр»
- Проигрывает в 5 последних матчах.
- Пропускает в 9 встречах подряд.
- В среднем: 0.40 гола забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр).
- 0 очков после трeх туров чемпионата.
Прогноз на матч «Колос» – «Эпицентр»
Форма и статистика говорят в пользу хозяев. «Колос» демонстрирует уверенный атакующий футбол и обладает стабильной обороной, тогда как «Эпицентр» пока не нашeл свою игру и регулярно допускает ошибки в защите. На фоне уверенного старта ковалевцев и кризиса гостей, шансы на положительный результат у «Эпицентра» минимальны. Вероятнее всего, хозяева возьмут уверенные три очка, а игра получится результативной.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Колоса» – коэффициент 1.60
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Колоса» больше 1.5 – коэффициент 1.75