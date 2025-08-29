Введите ваш ник на сайте
«Колос» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.60

29 августа 2025 13:05
Колос - Эпицентр
30 авг. 2025, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Колоса»
Сделать ставку

30 августа на стадионе «Колос» в Ковалeвке состоится матч 4 тура украинской Премьер-лиги, где хозяева примут новичка турнира – «Эпицентр». Коллективы подходят к поединку в диаметрально противоположных состояниях: «Колос» уверенно держится в верхней части таблицы, а гости остаются без набранных очков и демонстрируют слабую игру в обороне.

«Колос»

Команда из Ковалeвки начала сезон стабильно, набрав 7 очков за три тура и расположившись в зоне лидеров. Главным фактором успеха является высокая результативность: 11 забитых мячей в 5 последних встречах при среднем показателе 2.20 гола за игру. При этом оборона также достаточно надeжна – всего 4 пропущенных мяча за этот же отрезок. «Колос» не проигрывает уже 10 матчей подряд в Премьер-лиге, а нападающий Юрий Климчук в великолепной форме – 4 гола в трeх турах, что делает его лидером атаки.

«Эпицентр»

Новичок высшего дивизиона пока не справляется с уровнем конкуренции. Три поражения подряд на старте сезона, включая разгром от «Динамо» (1:4), свидетельствуют о слабой готовности к темпу Премьер-лиги. Команда пропускает в среднем 2.40 гола за игру, а сама забивает крайне редко – всего 2 мяча в 5 последних матчах. Александр Климец является единственным игроком, отметившимся голом в этом чемпионате. «Эпицентр» проигрывает в 5 последних встречах, а оборонительная линия выглядит одной из самых уязвимых в турнире.

Факты о командах

«Колос»

  • Не проигрывает в 10 матчах подряд в Премьер-лиге.
  • В 6 последних матчах команда обязательно забивает.
  • В среднем: 2.20 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр).
  • Юрий Климчук забил 4 гола в 3 турах.

«Эпицентр»

  • Проигрывает в 5 последних матчах.
  • Пропускает в 9 встречах подряд.
  • В среднем: 0.40 гола забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр).
  • 0 очков после трeх туров чемпионата.

Прогноз на матч «Колос» – «Эпицентр»

Форма и статистика говорят в пользу хозяев. «Колос» демонстрирует уверенный атакующий футбол и обладает стабильной обороной, тогда как «Эпицентр» пока не нашeл свою игру и регулярно допускает ошибки в защите. На фоне уверенного старта ковалевцев и кризиса гостей, шансы на положительный результат у «Эпицентра» минимальны. Вероятнее всего, хозяева возьмут уверенные три очка, а игра получится результативной.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Колоса» – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Колоса» больше 1.5 – коэффициент 1.75

1.60
Победа «Колоса»
Автор: Воронцов Егор
Украина. Премьер-лига Эпицентр Колос
  • Читайте нас: 