30 августа на стадионе «Колос» в Ковалeвке состоится матч 4 тура украинской Премьер-лиги, где хозяева примут новичка турнира – «Эпицентр». Коллективы подходят к поединку в диаметрально противоположных состояниях: «Колос» уверенно держится в верхней части таблицы, а гости остаются без набранных очков и демонстрируют слабую игру в обороне.

«Колос»

Команда из Ковалeвки начала сезон стабильно, набрав 7 очков за три тура и расположившись в зоне лидеров. Главным фактором успеха является высокая результативность: 11 забитых мячей в 5 последних встречах при среднем показателе 2.20 гола за игру. При этом оборона также достаточно надeжна – всего 4 пропущенных мяча за этот же отрезок. «Колос» не проигрывает уже 10 матчей подряд в Премьер-лиге, а нападающий Юрий Климчук в великолепной форме – 4 гола в трeх турах, что делает его лидером атаки.

«Эпицентр»

Новичок высшего дивизиона пока не справляется с уровнем конкуренции. Три поражения подряд на старте сезона, включая разгром от «Динамо» (1:4), свидетельствуют о слабой готовности к темпу Премьер-лиги. Команда пропускает в среднем 2.40 гола за игру, а сама забивает крайне редко – всего 2 мяча в 5 последних матчах. Александр Климец является единственным игроком, отметившимся голом в этом чемпионате. «Эпицентр» проигрывает в 5 последних встречах, а оборонительная линия выглядит одной из самых уязвимых в турнире.

Факты о командах

«Колос»

Не проигрывает в 10 матчах подряд в Премьер-лиге.

В 6 последних матчах команда обязательно забивает.

В среднем: 2.20 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр).

Юрий Климчук забил 4 гола в 3 турах.

«Эпицентр»

Проигрывает в 5 последних матчах.

Пропускает в 9 встречах подряд.

В среднем: 0.40 гола забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр).

0 очков после трeх туров чемпионата.

Прогноз на матч «Колос» – «Эпицентр»

Форма и статистика говорят в пользу хозяев. «Колос» демонстрирует уверенный атакующий футбол и обладает стабильной обороной, тогда как «Эпицентр» пока не нашeл свою игру и регулярно допускает ошибки в защите. На фоне уверенного старта ковалевцев и кризиса гостей, шансы на положительный результат у «Эпицентра» минимальны. Вероятнее всего, хозяева возьмут уверенные три очка, а игра получится результативной.

Рекомендованные ставки: