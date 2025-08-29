30 августа в 1-м туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» на стадионе Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City примет «Аль-Иттихад». Обе команды подходят к сезону с разным настроем: хозяева борются за стабильность в обороне, в то время как гости намерены продолжить серию побед и бороться за верхнюю часть таблицы.

«Аль-Охдуд»

Клуб завершил прошлый сезон с противоречивыми результатами. Победы над «Аль-Халиджем» (3:2) и «Аль-Раэдом» (1:0) показали, что команда способна на сюрпризы. Однако поражение 0:9 от «Аль-Насра» обнажило колоссальные проблемы в обороне. В последних пяти матчах «Аль-Охдуд» пропустил 15 мячей, в среднем 3.00 за игру, при этом забив лишь 5 (1.00 в среднем). Основная задача хозяев – улучшить организацию в защите, иначе соперники высокого уровня будут регулярно пользоваться слабыми местами.

«Аль-Иттихад»

Команда из Джидды находится в отличной форме: шесть побед подряд в Высшей лиге, уверенная игра в атаке и стабильная реализация моментов. В последних пяти встречах «Аль-Иттихад» забил 9 голов (1.80 в среднем за игру), однако пропустил 13, что демонстрирует определeнную нестабильность в обороне. В товарищеских матчах летом также были провалы – поражения от «Фулхэма» (2:4) и «Фенербахче» (0:4). Несмотря на это, атакующая линия гостей остаeтся одной из сильнейших в чемпионате.

Факты о командах

«Аль-Охдуд»

Пропускает в среднем 3.00 гола за игру (5 последних матчей).

Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

Пропустил 15 голов за 5 матчей.

Забивает в 3 последних матчах против «Аль-Иттихада».

«Аль-Иттихад»

Побеждает в 6 последних матчах Высшей лиги.

Забивает в 6 матчах подряд.

В среднем 1.80 гола за игру за последние 5 матчей.

Пропускает в среднем 2.60 гола за игру.

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттихад»

Форма «Аль-Охдуда» вызывает вопросы из-за слабой обороны, которая регулярно позволяет соперникам забивать больше двух голов за матч. «Аль-Иттихад» же, несмотря на проблемы в защите, обладает более высоким уровнем и классом исполнителей, что должно стать решающим фактором. Хозяева могут рассчитывать на забитый мяч, но общий рисунок игры будет диктоваться гостями. Вероятнее всего, матч получится результативным, а «Аль-Иттихад» продолжит свою победную серию.

Рекомендованные ставки: