«Аль-Охдуд» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.62

29 августа 2025 12:31
Аль-Охдуд - Аль-Иттихад
30 авг. 2025, суббота 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Победа «Аль-Иттихада»
Сделать ставку

30 августа в 1-м туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» на стадионе Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City примет «Аль-Иттихад». Обе команды подходят к сезону с разным настроем: хозяева борются за стабильность в обороне, в то время как гости намерены продолжить серию побед и бороться за верхнюю часть таблицы.

«Аль-Охдуд»

Клуб завершил прошлый сезон с противоречивыми результатами. Победы над «Аль-Халиджем» (3:2) и «Аль-Раэдом» (1:0) показали, что команда способна на сюрпризы. Однако поражение 0:9 от «Аль-Насра» обнажило колоссальные проблемы в обороне. В последних пяти матчах «Аль-Охдуд» пропустил 15 мячей, в среднем 3.00 за игру, при этом забив лишь 5 (1.00 в среднем). Основная задача хозяев – улучшить организацию в защите, иначе соперники высокого уровня будут регулярно пользоваться слабыми местами.

«Аль-Иттихад»

Команда из Джидды находится в отличной форме: шесть побед подряд в Высшей лиге, уверенная игра в атаке и стабильная реализация моментов. В последних пяти встречах «Аль-Иттихад» забил 9 голов (1.80 в среднем за игру), однако пропустил 13, что демонстрирует определeнную нестабильность в обороне. В товарищеских матчах летом также были провалы – поражения от «Фулхэма» (2:4) и «Фенербахче» (0:4). Несмотря на это, атакующая линия гостей остаeтся одной из сильнейших в чемпионате.

Факты о командах

«Аль-Охдуд»

  • Пропускает в среднем 3.00 гола за игру (5 последних матчей).
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропустил 15 голов за 5 матчей.
  • Забивает в 3 последних матчах против «Аль-Иттихада».

«Аль-Иттихад»

  • Побеждает в 6 последних матчах Высшей лиги.
  • Забивает в 6 матчах подряд.
  • В среднем 1.80 гола за игру за последние 5 матчей.
  • Пропускает в среднем 2.60 гола за игру.

Личные встречи
0% (0)
25% (1)
75% (3)
3
Забитых мячей
6
0.75
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Иттихад
1 : 1
02.03.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
03.10.2024
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
08.03.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
14.09.2023
Аль-Иттихад

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттихад»

Форма «Аль-Охдуда» вызывает вопросы из-за слабой обороны, которая регулярно позволяет соперникам забивать больше двух голов за матч. «Аль-Иттихад» же, несмотря на проблемы в защите, обладает более высоким уровнем и классом исполнителей, что должно стать решающим фактором. Хозяева могут рассчитывать на забитый мяч, но общий рисунок игры будет диктоваться гостями. Вероятнее всего, матч получится результативным, а «Аль-Иттихад» продолжит свою победную серию.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Иттихада» – коэффициент 1.62
  • Обе забьют – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Аль-Иттихада» больше 2.0 – коэффициент 1.95

1.62
Победа «Аль-Иттихада»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Охдуд
Рекомендуем
18+
