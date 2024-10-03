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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Иттихад
Аль-Охдуд - Аль-Иттихад: обзор матча 03 октября 2024
Аль-Охдуд
03.10.2024, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Иттихад
90+5'
С. Аль-Аббас
50'
К. Бензема
89'
У. Ауа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Иттихад
90'
+7
Желтая карточка
С. Аль-Шехри
ГОЛ! 1:2!
С. Аль-Аббас
90'
+5
90'
+5
Замена
А. Аль-Биши
️️️️
С. Аль-Муса
90'
+5
Замена
С. Аль-Шехри
️️️️
С. Бергвейн
89'
ГОЛ! 0:2!
У. Ауа
Пас отдал
С. Бергвейн
Желтая карточка
С. Аль-Аббас
88'
Замена
С. Аль-Аббас
️️️️
И. Коне
85'
83'
Желтая карточка
М. Диаби
Желтая карточка
И. Коне
81'
Замена
С. Годвин
️️️️
M. Al Jahif
67'
62'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
М. Митай
52'
Желтая карточка
Фабиньо
Замена
H. Al Zabdani
️️️️
А. Фарадж
52'
50'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
М. Диаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
66
Diego Ferreira
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
6
Петрос
(К)
ОП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
13
Кристиан Бассогог
ПП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Карим Бензема
(К)
ЦФ
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-1-3-1-1
28
Витор
27
Фарадж
66
98
Аль-Кайди
15
Асири
6
Петрос
10
16
Педроса
13
Бассогог
17
Мусона
28
Коне
3-3-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
5
Аль-Амри
6
Аль-Муса
27
Аль-Сагур
6
Фабиньо
2
Митай
10
Ауа
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
27
Фарадж
8
8
27
Фарадж
10
77
Годвин
77
Годвин
10
28
Коне
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
28
Коне
2
Митай
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
2
Митай
6
Аль-Муса
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
6
Аль-Муса
34
Бергвейн
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Иттихад
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Мартин Севела
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Иттихад
2
3
Всего ударов по воротам
5
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
4
6
Офсайды
5
2
Количество передач
206
378
Сейвы
0
3
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Информация о матче
Стадион:
Принс Хатлул
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