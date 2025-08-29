Введите ваш ник на сайте
«Аль-Фатех» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.05

29 августа 2025 12:00
Аль-Фат - Аль-Фейха
30 авг. 2025, суббота 18:55 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
30 августа в рамках первого тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Фатех» примет «Аль-Фейху». Оба клуба завершили прошлый сезон в середине таблицы, и старт нынешнего чемпионата станет для них проверкой готовности к новым вызовам. Хозяева поля стремятся продолжить свою результативную серию, тогда как гости попытаются доказать, что способны исправить слабую реализацию в атаке.

«Аль-Фатех»

Хозяева подходят к встрече с неплохой серией: победа над «Аль-Насром» (3:2) в последнем туре прошлого сезона стала ярким завершением. «Аль-Фатех» забивает в трeх последних матчах подряд, причeм всего 10 мячей за последние пять игр (в среднем 2.00 за встречу). Но при этом команда пропустила восемь голов (1.60 в среднем), что говорит о нестабильности в обороне. Главный козырь клуба – атакующая линия, которая регулярно находит пути к воротам соперников. Проблема в том, что защита часто допускает ошибки и даeт оппонентам слишком много шансов.

«Аль-Фейха»

Гости закончили прошлый сезон менее уверенно: поражение от «Аль-Шабаба» (0:2) стало показательным. В пяти последних матчах «Аль-Фейха» забила лишь 4 мяча (0.80 за игру), а пропустила восемь (1.60 в среднем). При этом команда нередко показывает собранность против сильных соперников, но общая проблема – низкая результативность и частые провалы в обороне. «Аль-Фейха» пропускает в восьми из десяти последних матчей, что делает еe уязвимой на фоне атакующего стиля «Аль-Фатеха».

Факты о командах

«Аль-Фатех»

  • Победа над «Аль-Насром» 3:2 в последнем матче сезона.
  • 10 голов в 5 последних играх (2.00 в среднем).
  • 8 пропущенных мячей за 5 игр (1.60 в среднем).
  • Забивает в 3 матчах подряд.

«Аль-Фейха»

  • Проиграла 2 последних матча чемпионата.
  • 4 гола в 5 последних встречах (0.80 в среднем).
  • 8 пропущенных голов за 5 игр (1.60 в среднем).
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей.

Личные встречи
0% (0)
75% (3)
25% (1)
4
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
1.25
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Самая крупная ничья:  2:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Фейха
1 : 1
06.04.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Фат
1 : 1
02.11.2024
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Фейха
2 : 2
09.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фат
0 : 1
25.11.2023
Аль-Фейха

Прогноз на матч «Аль-Фатех» – «Аль-Фейха»

Судя по форме команд, «Аль-Фатех» выглядит предпочтительнее за счeт сильной атаки и стабильной результативности. Однако защита хозяев оставляет вопросы, что может дать шанс «Аль-Фейхе» хотя бы на гол. Вероятнее всего, игра получится открытой, с опасными моментами у обоих ворот. «Аль-Фатех» должен воспользоваться преимуществом домашнего поля и своей скоростной игрой в атаке, но чистый успех для хозяев не гарантирован – гости способны осложнить задачу.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Фатеха» – коэффициент 2.05
  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Аль-Фат
