29 августа на «Фолькспаркштадионе» состоится одно из самых принципиальных дерби Германии – встреча «Гамбурга» и «Санкт-Паули». Матч второго тура Бундеслиги обещает напряжeнную борьбу, ведь обе команды имеют свои задачи и мотивированы показать максимум.

«Гамбург»

Хозяева стартовали с нулевой ничьей против «Боруссии» М, что можно расценивать как достойный результат на выезде. Однако общая форма оставляет вопросы: всего три забитых гола за пять матчей при шести пропущенных. Средняя результативность на уровне 0.60 гола за игру говорит о проблемах в атаке, тогда как защита регулярно допускает ошибки. Тем не менее, «Гамбург» остаeтся крепким домашним коллективом, способным навязать борьбу любому сопернику, а дерби традиционно придаeт игрокам дополнительную мотивацию.

«Санкт-Паули»

Гости начали чемпионат с яркой ничьей 3:3 против «Боруссии» Д, продемонстрировав атакующий потенциал, но и уязвимость в обороне. Команда не может выиграть уже шесть матчей подряд в Бундеслиге, пропуская в четырeх последних встречах. Впрочем, атакующая линия в порядке: восемь голов за пять матчей (в среднем 1.60 за игру). «Санкт-Паули» стабильно забивает в 5 из 7 последних игр, что подтверждает умение находить моменты против любого соперника.

Факты о командах

«Гамбург»

Забивает в среднем 0.60 гола за матч в последних пяти встречах.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Не выигрывал в 7 из 9 последних матчей.

Побеждал «Санкт-Паули» дома в трeх последних очных играх.

«Санкт-Паули»

Не проигрывает в шести последних матчах.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

Пропускает в среднем один мяч за игру.

Отличается результативностью в 5 из 7 последних матчей.

Прогноз на матч

Обе команды подходят к дерби с разными задачами: «Гамбург» хочет вернуться к победам после серии неудач, а «Санкт-Паули» стремится закрепить атакующую форму и наконец-то выиграть. Статистика указывает на то, что хозяева играют нестабильно и мало забивают, в то время как гости имеют более организованное нападение, но также регулярно допускают ошибки в обороне. С высокой вероятностью матч получится результативным с обменом голами. Однако фактор домашнего поля может сыграть ключевую роль в пользу «Гамбурга». Наиболее логичным исходом видится ничья или минимальная победа хозяев.

