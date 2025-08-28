Введите ваш ник на сайте
«Гамбург» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 2.10

28 августа 2025 9:37
Гамбург - Санкт-Паули
29 авг. 2025, пятница 21:30 | Германия. Бундеслига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Обе команды забьют
Сделать ставку

29 августа на «Фолькспаркштадионе» состоится одно из самых принципиальных дерби Германии – встреча «Гамбурга» и «Санкт-Паули». Матч второго тура Бундеслиги обещает напряжeнную борьбу, ведь обе команды имеют свои задачи и мотивированы показать максимум.

«Гамбург»

Хозяева стартовали с нулевой ничьей против «Боруссии» М, что можно расценивать как достойный результат на выезде. Однако общая форма оставляет вопросы: всего три забитых гола за пять матчей при шести пропущенных. Средняя результативность на уровне 0.60 гола за игру говорит о проблемах в атаке, тогда как защита регулярно допускает ошибки. Тем не менее, «Гамбург» остаeтся крепким домашним коллективом, способным навязать борьбу любому сопернику, а дерби традиционно придаeт игрокам дополнительную мотивацию.

«Санкт-Паули»

Гости начали чемпионат с яркой ничьей 3:3 против «Боруссии» Д, продемонстрировав атакующий потенциал, но и уязвимость в обороне. Команда не может выиграть уже шесть матчей подряд в Бундеслиге, пропуская в четырeх последних встречах. Впрочем, атакующая линия в порядке: восемь голов за пять матчей (в среднем 1.60 за игру). «Санкт-Паули» стабильно забивает в 5 из 7 последних игр, что подтверждает умение находить моменты против любого соперника.

Факты о командах

«Гамбург»

  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч в последних пяти встречах.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Не выигрывал в 7 из 9 последних матчей.
  • Побеждал «Санкт-Паули» дома в трeх последних очных играх.

«Санкт-Паули»

  • Не проигрывает в шести последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем один мяч за игру.
  • Отличается результативностью в 5 из 7 последних матчей.

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
4
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Гамбург
1 : 0
03.05.2024
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Санкт-Паули
2 : 2
01.12.2023
Гамбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гамбург
0 : 1
16.02.2011
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 4 тур
Санкт-Паули
1 : 1
19.09.2010
Гамбург

Прогноз на матч

Обе команды подходят к дерби с разными задачами: «Гамбург» хочет вернуться к победам после серии неудач, а «Санкт-Паули» стремится закрепить атакующую форму и наконец-то выиграть. Статистика указывает на то, что хозяева играют нестабильно и мало забивают, в то время как гости имеют более организованное нападение, но также регулярно допускают ошибки в обороне. С высокой вероятностью матч получится результативным с обменом голами. Однако фактор домашнего поля может сыграть ключевую роль в пользу «Гамбурга». Наиболее логичным исходом видится ничья или минимальная победа хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
  • Ничья – коэффициент 3.30
  • Победа «Гамбурга» – коэффициент 2.10

2.10
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Гамбург
Рекомендуем
