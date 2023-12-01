Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Санкт-Паули - Гамбург
Санкт-Паули - Гамбург: обзор матча 01 декабря 2023
Санкт-Паули
01.12.2023, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Гамбург
15'
Д. Ирвин
27'
Д. Фернандес (АГ)
58'
Р. Глатцель
60'
И. Ферай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Гамбург
90'
+6
Желтая карточка
У. Микельбренси
90'
+3
Замена
А. Немет
️️️️
Ж. Домпе
Замена
M.
️️️️
К. Меткалф
86'
81'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Р. Кенигсдорффер
Замена
О. Афолаян
️️️️
Й. Эггештайн
80'
75'
Замена
У. Микельбренси
️️️️
И. ван дер Бремпт
Замена
Э. Аменидо
️️️️
Э. Саад
67'
Замена
Л. Рицка
️️️️
М. Салиакас
67'
Желтая карточка
Х. Валь
64'
60'
ГОЛ! 2:2!
И. Ферай
Пас отдал
Ж. Домпе
58'
ГОЛ! 2:1!
Р. Глатцель
Пас отдал
И. ван дер Бремпт
46'
Замена
Ж. Домпе
️️️️
Л. Пореба
44'
Желтая карточка
Й. Мефферт
29'
Желтая карточка
Г. Рамуш
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Фернандес
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ирвин
Пас отдал
М. Хартель
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
24
Конор Меткалф
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
11
Элиас Саад
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
28
Йонас Мефферт
(К)
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
25
Maurides
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
5
Элайджа Кран
ОП
21
Левин Озтюнали
ПП
90
Андраш Немет
ЦФ
2-1-3-1-3
22
Васили
29
Треу
2
Салиакас
24
Меткалф
8
Смит
5
Метс
36
Ирвин
10
Хартель
11
Саад
6
Валь
19
Эггештайн
4-1-3-1-1
1
Фернандес
20
ван дер Бремпт
5
Рамуш
5
Амбросиус
28
Мухайм
8
Пореба
10
Ферай
28
Мефферт
8
Бенеш
11
Кенигсдорффер
19
Глатцель
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
19
Эггештайн
21
Афолаян
21
Афолаян
19
Эггештайн
24
Меткалф
25
25
24
Меткалф
11
Саад
14
Аменидо
14
Аменидо
11
Саад
20
ван дер Бремпт
25
Микельбренси
25
Микельбренси
20
ван дер Бремпт
11
Кенигсдорффер
21
Озтюнали
21
Озтюнали
11
Кенигсдорффер
8
Пореба
91
Домпе
91
Домпе
8
Пореба
Домпе
90
Немет
90
Немет
Домпе
Остались в запасе
Санкт-Паули
Гамбург
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
31
Матео Рааб
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Санкт-Паули - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Миллернтор
Новости команд
Все
Санкт-Паули
Гамбург
Бундеслига: шансы «Гамбурга» и «Баварии» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:16
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Бундеслига: шансы «Гамбурга» и «Баварии» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:16
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+