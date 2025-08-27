Введите ваш ник на сайте
«Аль-Иттифак» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.00

27 августа 2025 9:56
Аль-Иттифак - Аль-Холуд
28 авг. 2025, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Аль-Иттифака»
Сделать ставку

28 августа на EGO Stadium в Даммаме стартует сезон для «Аль-Иттифака» и «Аль-Холуда». Обе команды завершили прошлый чемпионат нестабильно, но сумели добиться положительных результатов в концовке. Встреча ожидается напряжeнной, ведь соперники близки по классу и умеют использовать слабости друг друга.

«Аль-Иттифак»

Хозяева под руководством нового тренера стремятся начать сезон с победы. В последних пяти матчах команда забила 7 и пропустила 8 мячей, показатели составляют 1.40 забитого и 1.60 пропущенного за встречу. Клуб не проигрывает в трeх играх подряд в чемпионате, а на своeм поле показывает надeжность, опираясь на агрессивный прессинг. Однако оборонительные ошибки остаются проблемой, особенно против соперников, активно использующих фланги. При этом атака «Аль-Иттифака» стабильна и способна создавать голевые моменты в каждом матче.

«Аль-Холуд»

Гости завершили прошлый сезон серией уверенных матчей. В последних пяти встречах они забили 7 голов и пропустили 9, средние показатели – 1.40 забитого и 1.80 пропущенного. Команда забивает в каждом из пяти последних матчей, что подчeркивает стабильность нападения, но оборонительные проблемы остаются актуальными. «Аль-Холуд» умеет играть строго, но часто проваливается при высоком темпе соперника. Тем не менее в концовке прошлого сезона клуб добился важных побед над прямыми конкурентами, что добавляет уверенности в начале нового турнира.

Факты о командах

«Аль-Иттифак»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд в чемпионате
  • В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 7 голов в последних 5 встречах
  • Надeжнее играет на домашнем стадионе

«Аль-Холуд»

  • Победа 2:1 в последнем матче против «Аль-Раэда»
  • В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Сложности при игре против команд с высоким прессингом

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
2
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Холуд
1 : 0
10.05.2025
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Иттифак
2 : 3
10.01.2025
Аль-Холуд

Прогноз на матч

Обе команды обладают сопоставимыми возможностями, но «Аль-Иттифак» выглядит предпочтительнее за счeт фактора своего поля и большего баланса между линиями. «Аль-Холуд» наверняка попытается сыграть на контратаках и сохранить серию результативных матчей, однако хозяева должны навязать давление и использовать слабые места обороны соперника. Наиболее вероятный сценарий – победа «Аль-Иттифака» при обмене голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Иттифака» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

2.00
Победа «Аль-Иттифака»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Холуд Аль-Иттифак
