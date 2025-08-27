28 августа на EGO Stadium в Даммаме стартует сезон для «Аль-Иттифака» и «Аль-Холуда». Обе команды завершили прошлый чемпионат нестабильно, но сумели добиться положительных результатов в концовке. Встреча ожидается напряжeнной, ведь соперники близки по классу и умеют использовать слабости друг друга.

«Аль-Иттифак»

Хозяева под руководством нового тренера стремятся начать сезон с победы. В последних пяти матчах команда забила 7 и пропустила 8 мячей, показатели составляют 1.40 забитого и 1.60 пропущенного за встречу. Клуб не проигрывает в трeх играх подряд в чемпионате, а на своeм поле показывает надeжность, опираясь на агрессивный прессинг. Однако оборонительные ошибки остаются проблемой, особенно против соперников, активно использующих фланги. При этом атака «Аль-Иттифака» стабильна и способна создавать голевые моменты в каждом матче.

«Аль-Холуд»

Гости завершили прошлый сезон серией уверенных матчей. В последних пяти встречах они забили 7 голов и пропустили 9, средние показатели – 1.40 забитого и 1.80 пропущенного. Команда забивает в каждом из пяти последних матчей, что подчeркивает стабильность нападения, но оборонительные проблемы остаются актуальными. «Аль-Холуд» умеет играть строго, но часто проваливается при высоком темпе соперника. Тем не менее в концовке прошлого сезона клуб добился важных побед над прямыми конкурентами, что добавляет уверенности в начале нового турнира.

Факты о командах

«Аль-Иттифак»

Не проигрывает в 3 матчах подряд в чемпионате

В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

7 голов в последних 5 встречах

Надeжнее играет на домашнем стадионе

«Аль-Холуд»

Победа 2:1 в последнем матче против «Аль-Раэда»

В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 матчах подряд

Сложности при игре против команд с высоким прессингом

Прогноз на матч

Обе команды обладают сопоставимыми возможностями, но «Аль-Иттифак» выглядит предпочтительнее за счeт фактора своего поля и большего баланса между линиями. «Аль-Холуд» наверняка попытается сыграть на контратаках и сохранить серию результативных матчей, однако хозяева должны навязать давление и использовать слабые места обороны соперника. Наиболее вероятный сценарий – победа «Аль-Иттифака» при обмене голами.

