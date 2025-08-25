«Спартак» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч Кубка России 26 августа 2025 с коэффициентом 1.60

26 августа на «Лукойл Арене» состоится матч третьего тура Пути РПЛ Кубка России, в котором «Спартак» примет «Пари НН». Обе команды подходят к встрече в разном настроении: москвичи после уверенной победы в чемпионате, а гости – после болезненного поражения от «Динамо».

«Спартак»

Московский клуб постепенно находит баланс после неудач на старте. В Кубке России красно-белые уступили «Динамо Махачкала» в серии пенальти, но продолжают стабильно забивать. В последних пяти матчах «Спартак» отметился 8 голами и столько же пропустил, что говорит о проблемах в обороне, но хорошей работе в атаке. Символично, что команда забивает в шести кубковых встречах подряд, сохраняя традицию результативной игры на этом турнире. Последняя победа над «Рубином» в чемпионате (2:0) показала, что коллектив способен контролировать ход матча даже в выездных условиях.

«Пари НН»

Нижегородский клуб борется за стабильность и старается компенсировать слабость в атаке более организованной игрой в обороне. В последних пяти встречах «Пари НН» забил 5 мячей и пропустил 7. Успех в Кубке России против «Ростова» (1:0) продемонстрировал умение использовать свои шансы, однако выездная статистика настораживает: команда проигрывает четыре гостевых кубковых матча подряд. Против лидеров чемпионата «Пари НН» испытывает сложности, и предстоящий поединок станет серьeзным испытанием.

Факты о командах

«Спартак»

Забивает в 6 последних матчах

В среднем: 1.60 забитого и 1.60 пропущенного за игру (последние 5 встреч)

Победа 2:0 над «Рубином» в последнем туре РПЛ

Не проигрывает «Пари НН» в 9 матчах подряд

«Пари НН»

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Проигрывает в 4 последних гостевых матчах Кубка России

Всего 5 голов в 5 последних играх

Последняя победа в Кубке – 1:0 над «Ростовом»

Прогноз на матч «Спартак» – «Пари НН»

Форма «Спартака» и статистика забитых голов позволяют рассматривать хозяев фаворитом встречи. Красно-белые традиционно результативны в матчах с «Пари НН» и имеют более сильный атакующий потенциал. При этом оборона остаeтся уязвимой, что может дать шанс гостям на гол. «Пари НН» будет играть от защиты, однако длительная серия поражений в гостях снижает их шансы на успех. Оптимальным вариантом выглядит ставка на победу хозяев и общий верховой сценарий.

Рекомендованные ставки