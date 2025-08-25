«Спартак» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч Кубка России 26 августа 2025 с коэффициентом 1.60

26 августа на «Лукойл Арене» состоится матч третьего тура Пути РПЛ Кубка России, в котором «Спартак» примет «Пари НН». Обе команды подходят к встрече в разном настроении: москвичи после уверенной победы в чемпионате, а гости – после болезненного поражения от «Динамо».
«Спартак»
Московский клуб постепенно находит баланс после неудач на старте. В Кубке России красно-белые уступили «Динамо Махачкала» в серии пенальти, но продолжают стабильно забивать. В последних пяти матчах «Спартак» отметился 8 голами и столько же пропустил, что говорит о проблемах в обороне, но хорошей работе в атаке. Символично, что команда забивает в шести кубковых встречах подряд, сохраняя традицию результативной игры на этом турнире. Последняя победа над «Рубином» в чемпионате (2:0) показала, что коллектив способен контролировать ход матча даже в выездных условиях.
«Пари НН»
Нижегородский клуб борется за стабильность и старается компенсировать слабость в атаке более организованной игрой в обороне. В последних пяти встречах «Пари НН» забил 5 мячей и пропустил 7. Успех в Кубке России против «Ростова» (1:0) продемонстрировал умение использовать свои шансы, однако выездная статистика настораживает: команда проигрывает четыре гостевых кубковых матча подряд. Против лидеров чемпионата «Пари НН» испытывает сложности, и предстоящий поединок станет серьeзным испытанием.
Факты о командах
«Спартак»
- Забивает в 6 последних матчах
- В среднем: 1.60 забитого и 1.60 пропущенного за игру (последние 5 встреч)
- Победа 2:0 над «Рубином» в последнем туре РПЛ
- Не проигрывает «Пари НН» в 9 матчах подряд
«Пари НН»
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Проигрывает в 4 последних гостевых матчах Кубка России
- Всего 5 голов в 5 последних играх
- Последняя победа в Кубке – 1:0 над «Ростовом»
Прогноз на матч «Спартак» – «Пари НН»
Форма «Спартака» и статистика забитых голов позволяют рассматривать хозяев фаворитом встречи. Красно-белые традиционно результативны в матчах с «Пари НН» и имеют более сильный атакующий потенциал. При этом оборона остаeтся уязвимой, что может дать шанс гостям на гол. «Пари НН» будет играть от защиты, однако длительная серия поражений в гостях снижает их шансы на успех. Оптимальным вариантом выглядит ставка на победу хозяев и общий верховой сценарий.
Рекомендованные ставки
- Победа «Спартака» – коэффициент 1.60
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – коэффициент 2.05