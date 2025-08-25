Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч Кубка России 26 августа 2025 с коэффициентом 1.60

25 августа 2025 9:21
Спартак - Пари НН
26 авг. 2025, вторник 20:45 | Россия. Кубок, группа C, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Спартака»
Сделать ставку

26 августа на «Лукойл Арене» состоится матч третьего тура Пути РПЛ Кубка России, в котором «Спартак» примет «Пари НН». Обе команды подходят к встрече в разном настроении: москвичи после уверенной победы в чемпионате, а гости – после болезненного поражения от «Динамо».

«Спартак»

Московский клуб постепенно находит баланс после неудач на старте. В Кубке России красно-белые уступили «Динамо Махачкала» в серии пенальти, но продолжают стабильно забивать. В последних пяти матчах «Спартак» отметился 8 голами и столько же пропустил, что говорит о проблемах в обороне, но хорошей работе в атаке. Символично, что команда забивает в шести кубковых встречах подряд, сохраняя традицию результативной игры на этом турнире. Последняя победа над «Рубином» в чемпионате (2:0) показала, что коллектив способен контролировать ход матча даже в выездных условиях.

«Пари НН»

Нижегородский клуб борется за стабильность и старается компенсировать слабость в атаке более организованной игрой в обороне. В последних пяти встречах «Пари НН» забил 5 мячей и пропустил 7. Успех в Кубке России против «Ростова» (1:0) продемонстрировал умение использовать свои шансы, однако выездная статистика настораживает: команда проигрывает четыре гостевых кубковых матча подряд. Против лидеров чемпионата «Пари НН» испытывает сложности, и предстоящий поединок станет серьeзным испытанием.

Факты о командах

«Спартак»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забитого и 1.60 пропущенного за игру (последние 5 встреч)
  • Победа 2:0 над «Рубином» в последнем туре РПЛ
  • Не проигрывает «Пари НН» в 9 матчах подряд

«Пари НН»

  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Проигрывает в 4 последних гостевых матчах Кубка России
  • Всего 5 голов в 5 последних играх
  • Последняя победа в Кубке – 1:0 над «Ростовом»

Личные встречи
60% (6)
30% (3)
10% (1)
19
Забитых мячей
8
1.9
В среднем за матч
0.8
5:4
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:4
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
3 : 0
07.12.2024
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Пари НН
0 : 2
27.10.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Пари НН
0 : 0
05.05.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
2 : 0
22.10.2023
Пари НН
Россия. Кубок, 4 тур
Пари НН
0 : 3
19.09.2023
Спартак
Россия. Кубок, 2 тур
Спартак
5 : 4
08.08.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
0 : 0
28.05.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Пари НН
1 : 2
02.10.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Пари НН
1 : 1
19.03.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Спартак
1 : 2
07.08.2021
Пари НН
Показать все

Прогноз на матч «Спартак» – «Пари НН»

Форма «Спартака» и статистика забитых голов позволяют рассматривать хозяев фаворитом встречи. Красно-белые традиционно результативны в матчах с «Пари НН» и имеют более сильный атакующий потенциал. При этом оборона остаeтся уязвимой, что может дать шанс гостям на гол. «Пари НН» будет играть от защиты, однако длительная серия поражений в гостях снижает их шансы на успех. Оптимальным вариантом выглядит ставка на победу хозяев и общий верховой сценарий.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Спартака» – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05

1.60
Победа «Спартака»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. Кубок Пари НН Спартак
Другие прогнозы
25.08.2025
03:00
1.40
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Зенит-2 - Звезда
Победа «Зенита-2»
25.08.2025
17:00
1.79
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Урал - Волга
Тотал меньше 2,5
25.08.2025
19:30
2.75
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор - Торпедо
Ничья
25.08.2025
19:30
2.00
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе - Верона
Тотал больше 2.5 голов
25.08.2025
20:30
1.70
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик - Райо Вальекано
Победа «Райо Вальекано»
25.08.2025
21:45
1.60
Италия. Серия А, 1 тур
Интер - Торино
Победа «Интера»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 