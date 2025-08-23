В воскресенье, 24 августа, во 2-м туре испанской Примеры сыграют «Осасуна» и «Валенсия». Игра состоится в Памплоне, начало – в 18:00 (мск).

«Осасуна»

Команда Алессио Лиши начала новый сезон с выездного поражения от мадридского «Реала» – 0:1. Памплонцы пропустили единственный гол с пенальти.

Последние результаты «Осасуны»:

19.08.25 «Реал» – «Осасуна» – 1:0 Примера;

06.08.25 «Осасуна» – «Мирандес» – 3:0 тов. матч;

02.08.25 «Осасуна» – «Расинг» – 0:1 тов. матч.

«Валенсия»

«Валенсия» на старте сезона сыграла дома вничью с «Реалом Сосьедад» – 1:1. За левантийцев отличился Диего Лопес.

Предыдущие результаты «Валенсии»:

16.08.25 «Валенсия» – «Реал Сосьедад» – 1:1 Примера;

09.08.25 «Валенсия» – «Торино» – 3:0 тов. матч;

02.08.25 «Боруссия» М – «Валенсия» – 2:0 тов. матч.

Очные встречи в Примере

02.03.25 «Осасуна» – «Валенсия» – 3:3;

24.09.24 «Валенсия» – «Осасуна» – 0:0;

15.04.24 «Осасуна» – «Валенсия» – 0:1;

27.08.23 «Валенсия» – «Осасуна» – 1:2.

Прогноз на матч «Осасуна» – «Валенсия»

В противостояниях этих команд в последние годы хозяева не побеждают. Полагаем, что тенденция продолжится. Прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 15.00.