23 августа 2025 13:43
Осасуна - Валенсия
24 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Испания. Примера, 2 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 24 августа, во 2-м туре испанской Примеры сыграют «Осасуна» и «Валенсия». Игра состоится в Памплоне, начало – в 18:00 (мск).
«Осасуна»
Команда Алессио Лиши начала новый сезон с выездного поражения от мадридского «Реала» – 0:1. Памплонцы пропустили единственный гол с пенальти.
Последние результаты «Осасуны»:
- 19.08.25 «Реал» – «Осасуна» – 1:0 Примера;
- 06.08.25 «Осасуна» – «Мирандес» – 3:0 тов. матч;
- 02.08.25 «Осасуна» – «Расинг» – 0:1 тов. матч.
«Валенсия»
«Валенсия» на старте сезона сыграла дома вничью с «Реалом Сосьедад» – 1:1. За левантийцев отличился Диего Лопес.
Предыдущие результаты «Валенсии»:
- 16.08.25 «Валенсия» – «Реал Сосьедад» – 1:1 Примера;
- 09.08.25 «Валенсия» – «Торино» – 3:0 тов. матч;
- 02.08.25 «Боруссия» М – «Валенсия» – 2:0 тов. матч.
Очные встречи в Примере
- 02.03.25 «Осасуна» – «Валенсия» – 3:3;
- 24.09.24 «Валенсия» – «Осасуна» – 0:0;
- 15.04.24 «Осасуна» – «Валенсия» – 0:1;
- 27.08.23 «Валенсия» – «Осасуна» – 1:2.
Прогноз на матч «Осасуна» – «Валенсия»
В противостояниях этих команд в последние годы хозяева не побеждают. Полагаем, что тенденция продолжится. Прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 15.00.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб