«Рубин» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 7.00

23 августа 2025 9:35
Рубин - Спартак
23 авг. 2025, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 6 тур
В субботу, 23 августа, в 6-м туре РПЛ сыграют «Рубин» и «Спартак». Матч пройдет в Казани, начало – в 14:00 (мск).

«Рубин»

Команда Рашида Рахимова находится на 4-й позиции в РПЛ, набрав 10 очков. «Рубин» добыл 3 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 8:8.

Последние результаты «Рубина»:

  • 17.08.25 «Рубин» – «Ростов» – 1:0 РПЛ;
  • 12.08.25 «Зенит» – «Рубин» – 3:0 Кубок России;
  • 09.08.25 ЦСКА – «Рубин» – 5:1 РПЛ.

«Спартак»

«Спартак» набрал 5 очков и делит 10-13 места в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича добыли 1 победу, 2 ничьих и потерпели 2 поражения, разница мячей – 6:10.

Предыдущие результаты «Спартака»:

  • 16.08.25 «Спартак» – «Зенит» – 2:2 РПЛ;
  • 12.08.25 «Спартак» – «Динамо» Мх – 1:1, пен. 3:4 Кубок России;
  • 09.08.25 «Локомотив» – «Спартак» – 4:2 РПЛ.

Очные встречи в РПЛ

  • 09.03.25 «Рубин» – «Спартак» – 2:1;
  • 31.08.24 «Спартак» – «Рубин» – 1:0;
  • 19.05.24 «Спартак» – «Рубин» – 3:1;
  • 05.08.23 «Рубин» – «Спартак» – 1:4;
  • 16.04.22 «Спартак» – «Рубин» – 1:1.

Прогноз на матч «Рубин» – «Спартак»

Поражение «Спартака» может стоить Станковичу работы. Красно-белые этого не допустят. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.

Автор: Рассказов Михаил
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин
18+
