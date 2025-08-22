23 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в немецкой Бундеслиге. Во Франкфурте «Айнтрахт» сыграет с бременским «Вердером».

«Айнтрахт»

Летом, как водится, «Айнтрахт» лишился одного из ключевых исполнителей, при этом как следует заработав на рынке. Форвард Уго Экитике покинул Франкфурт и отправился в «Ливерпуль». Цена вопроса – 90 миллионов евро.

Невзирая на уход Экитике, предсезонные матчи показали атакующий потенциал: 4 победы в 6 играх и 14 забитых голов.

Последние три игры:

Энгерс 07 – Айнтрахт 0:5

Фулхэм – Айнтрахт 1:0

Филадельфия Юнион – Айнтрахт 2:2

«Вердер»

В прошлом сезоне «Вердер» финишировал на 8-м месте, отстав от зоны еврокубков всего на один балл. Тренер Хорст Штеффен делает ставку на надeжную оборону, но атака команды хромает. Летом «Вердер» потерял голкипера Цеттерера и не совершил громких трансферов.

Последние три игры:

Арминия – Вердер 1:0

Вердер – Удинезе 1:2

Вердер – Удинезе 0:1

Очные встречи:

Вердер – Айнтрахт 2:0

Айнтрахт – Вердер 1:0

Айнтрахт – Вердер 1:1

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Вердер»

«Айнтрахт» выглядит явным фаворитом благодаря домашнему полю, лучшей форме и перевесу в классе. «Вердер» испытывает проблемы с атакой и нестабилен на выезде, что снижает их шансы даже на ничью.

Прогноз: победа «Айнтрахта», коэффициент – 1.74. Прогноз на точный счет: 2:1.