Борнмут - Вулверхэмптон
23 авг. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 2 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 23 августа, во 2-м туре АПЛ сыграют «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Игра состоится в Борнмуте, начало – в 17:00 (мск).
«Борнмут»
«Борнмут» в 1-м туре играл на выезде с «Ливерпулем». Команда Андони Ираолы выглядела достойно, но уступила чемпиону – 2:4.
Последние результаты «Борнмута»:
- 15.08.25 «Ливерпуль» – «Борнмут» – 4:2 АПЛ;
- 09.08.25 «Борнмут» – «Реал Сосьедад» – 0:0 тов. матч;
- 09.08.25 «Борнмут» – «Реал Сосьедад» – 1:1 тов. матч.
«Вулверхэмптон»
Подопечные Витора Перейры на старте АПЛ разгромно проиграли «Манчестер Сити» – 0:4, причем «горожане» сняли все вопросы за 60 минут.
Предыдущие результаты «Вулверхэмптона»:
- 16.08.25 «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 0:4 АПЛ;
- 09.08.25 «Вулверхэмптон» – «Сельта» – 0:1 тов. матч;
- 03.08.25 «Жирона» – «Вулверхэмптон» – 2:1 тов. матч.
Очные встречи
- 01.03.25 «Борнмут» – «Вулверхэмптон» – 1:1. пен. 5:4 Кубок Англии;
- 22.02.25 «Борнмут» – «Вулверхэмптон» – 0:1 АПЛ;
- 30.11.24 «Вулверхэмптон» – «Борнмут» – 2:4 АПЛ;
- 24.04.24 «Вулверхэмптон» – «Борнмут» – 0:1 АПЛ.
Прогноз на матч «Борнмут» – «Вулверхэмптон»
Команды в последние годы не могут выиграть друг у друга дома. Прогноз – счет 2:2 с коэффициентом 15.00.
