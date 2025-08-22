Введите ваш ник на сайте
«Борнмут» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 15.00

22 августа 2025 17:47
Борнмут - Вулверхэмптон
23 авг. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
15.00
Прогноз – ничья 2:2
Сделать ставку

В субботу, 23 августа, во 2-м туре АПЛ сыграют «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Игра состоится в Борнмуте, начало – в 17:00 (мск).

«Борнмут»

«Борнмут» в 1-м туре играл на выезде с «Ливерпулем». Команда Андони Ираолы выглядела достойно, но уступила чемпиону – 2:4.

Последние результаты «Борнмута»:

  • 15.08.25 «Ливерпуль» – «Борнмут» – 4:2 АПЛ;
  • 09.08.25 «Борнмут» – «Реал Сосьедад» – 0:0 тов. матч;
  • 09.08.25 «Борнмут» – «Реал Сосьедад» – 1:1 тов. матч.

«Вулверхэмптон»

Подопечные Витора Перейры на старте АПЛ разгромно проиграли «Манчестер Сити» – 0:4, причем «горожане» сняли все вопросы за 60 минут.

Предыдущие результаты «Вулверхэмптона»:

  • 16.08.25 «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 0:4 АПЛ;
  • 09.08.25 «Вулверхэмптон» – «Сельта» – 0:1 тов. матч;
  • 03.08.25 «Жирона» – «Вулверхэмптон» – 2:1 тов. матч.

Очные встречи

  • 01.03.25 «Борнмут» – «Вулверхэмптон» – 1:1. пен. 5:4 Кубок Англии;
  • 22.02.25 «Борнмут» – «Вулверхэмптон» – 0:1 АПЛ;
  • 30.11.24 «Вулверхэмптон» – «Борнмут» – 2:4 АПЛ;
  • 24.04.24 «Вулверхэмптон» – «Борнмут» – 0:1 АПЛ.

Прогноз на матч «Борнмут» – «Вулверхэмптон»

Команды в последние годы не могут выиграть друг у друга дома. Прогноз – счет 2:2 с коэффициентом 15.00.

15.00
Прогноз – ничья 2:2
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Борнмут
