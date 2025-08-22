В субботу, 23 августа, во 2-м туре АПЛ сыграют «Брентфорд» и «Астон Вилла». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 17:00 (мск).

«Брентфорд»

Команда Кита Эндрюса на старте сезона проиграла «Ноттингему» – 1:3. Единственный мяч за «Брентфорд» с пенальти забил Игор Тьяго.

Последние результаты «Брентфорда»:

17.08.25 «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» – 3:1 АПЛ;

08.08.25 «Брентфорд» – «Боруссия» М – 2:2 тов. матч;

02.08.25 КПР – «Брентфорд» – 0:1 тов. матч.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» стартовала в АПЛ с домашней ничьей против «Ньюкасла» – 0:0. «Сороки» выглядели убедительнее, так что 1 очко для подопечных Эмери – неплохой результат.

Предыдущие результаты «Астон Виллы»:

16.08.25 «Астон Вилла» – «Ньюкасл» – 0:0 АПЛ;

10.08.25 «Вильярреал» – «Астон Вилла» – 0:2 тов. матч;

09.08.25 «Марсель» – «Астон Вилла» – 3:1 тов. матч.

Очные встречи в АПЛ

08.03.25 «Брентфорд» – «АВ» – 0:1;

04.14.24 «АВ» – «Брентфорд» – 3:1;

06.04.24 «АВ» – «Брентфорд» – 3:3;

17.12.23 «Брентфорд» – «АВ» – 1:2;

22.04.23 «Брентфорд» – «АВ» – 1:1.

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Астон Вилла»

Обе команды не впечатлили в 1-м туре и постараются реабилитироваться. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.50.