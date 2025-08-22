22 августа 2025 17:09
Брентфорд - Астон Вилла
23 авг. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
В субботу, 23 августа, во 2-м туре АПЛ сыграют «Брентфорд» и «Астон Вилла». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 17:00 (мск).
«Брентфорд»
Команда Кита Эндрюса на старте сезона проиграла «Ноттингему» – 1:3. Единственный мяч за «Брентфорд» с пенальти забил Игор Тьяго.
Последние результаты «Брентфорда»:
- 17.08.25 «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» – 3:1 АПЛ;
- 08.08.25 «Брентфорд» – «Боруссия» М – 2:2 тов. матч;
- 02.08.25 КПР – «Брентфорд» – 0:1 тов. матч.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» стартовала в АПЛ с домашней ничьей против «Ньюкасла» – 0:0. «Сороки» выглядели убедительнее, так что 1 очко для подопечных Эмери – неплохой результат.
Предыдущие результаты «Астон Виллы»:
- 16.08.25 «Астон Вилла» – «Ньюкасл» – 0:0 АПЛ;
- 10.08.25 «Вильярреал» – «Астон Вилла» – 0:2 тов. матч;
- 09.08.25 «Марсель» – «Астон Вилла» – 3:1 тов. матч.
Очные встречи в АПЛ
- 08.03.25 «Брентфорд» – «АВ» – 0:1;
- 04.14.24 «АВ» – «Брентфорд» – 3:1;
- 06.04.24 «АВ» – «Брентфорд» – 3:3;
- 17.12.23 «Брентфорд» – «АВ» – 1:2;
- 22.04.23 «Брентфорд» – «АВ» – 1:1.
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Астон Вилла»
Обе команды не впечатлили в 1-м туре и постараются реабилитироваться. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.50.
