Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Брентфорд» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 7.50

22 августа 2025 17:09
Брентфорд - Астон Вилла
23 авг. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
7.50
Прогноз – ничья 1:1
Сделать ставку

В субботу, 23 августа, во 2-м туре АПЛ сыграют «Брентфорд» и «Астон Вилла». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 17:00 (мск).

«Брентфорд»

Команда Кита Эндрюса на старте сезона проиграла «Ноттингему» – 1:3. Единственный мяч за «Брентфорд» с пенальти забил Игор Тьяго.

Последние результаты «Брентфорда»:

  • 17.08.25 «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» – 3:1 АПЛ;
  • 08.08.25 «Брентфорд» – «Боруссия» М – 2:2 тов. матч;
  • 02.08.25 КПР – «Брентфорд» – 0:1 тов. матч.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» стартовала в АПЛ с домашней ничьей против «Ньюкасла» – 0:0. «Сороки» выглядели убедительнее, так что 1 очко для подопечных Эмери – неплохой результат.

Предыдущие результаты «Астон Виллы»:

  • 16.08.25 «Астон Вилла» – «Ньюкасл» – 0:0 АПЛ;
  • 10.08.25 «Вильярреал» – «Астон Вилла» – 0:2 тов. матч;
  • 09.08.25 «Марсель» – «Астон Вилла» – 3:1 тов. матч.

Очные встречи в АПЛ

  • 08.03.25 «Брентфорд» – «АВ» – 0:1;
  • 04.14.24 «АВ» – «Брентфорд» – 3:1;
  • 06.04.24 «АВ» – «Брентфорд» – 3:3;
  • 17.12.23 «Брентфорд» – «АВ» – 1:2;
  • 22.04.23 «Брентфорд» – «АВ» – 1:1.

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Астон Вилла»

Обе команды не впечатлили в 1-м туре и постараются реабилитироваться. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.50.

7.50
Прогноз – ничья 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Брентфорд
Другие прогнозы
22.08.2025
22:30
1.84
Испания. Примера, 2 тур
Бетис - Алавес
Победа «Бетиса»
23.08.2025
14:30
1.47
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Победа «Манчестер Сити» с форой -1.5
23.08.2025
15:00
1.85
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь - Динамо-Брест
Победа «Динамо-Брест»
23.08.2025
15:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Прогноз – ничья 1:1
23.08.2025
15:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Победа «Челябинска»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 