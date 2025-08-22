В субботу, 23 февраля, в 6-м туре российской Первой лиги сыграют «Шинник» и «Родина». Матч пройдет в Ярославле, начало – в 17:00 (мск).

«Шинник»

Команда Артема Булойчика находится на 14-й позиции в Первой лиге, набрав 4 очка. «Шинник» добыл 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 3:6.

Последние результаты «Шинника» в Первой лиге:

«Родина» набрала 3 очка и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Барсега Киракосяна 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 4:7.

Предыдущие результаты «Родины» в Первой лиге:

Очные встречи в Первой лиге

24.05.25 «Родина» – «Шинник» – 6:2;

17.08.24 «Шинник» – «Родина» – 0:0;

09.03.24 «Шинник» – «Родина» – 0:2;

23.09.23 «Родина» – «Шинник» – 1:4;

05.03.23 «Родина» – «Шинник» – 2:1.

Прогноз на матч «Шинник» – «Родина»

Обе команды имеют возможность поправить дела после неудачного старта сезона. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 6.50.