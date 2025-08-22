22 августа 2025 16:01
Шинник - Родина
23 авг. 2025, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 23 февраля, в 6-м туре российской Первой лиги сыграют «Шинник» и «Родина». Матч пройдет в Ярославле, начало – в 17:00 (мск).
«Шинник»
Команда Артема Булойчика находится на 14-й позиции в Первой лиге, набрав 4 очка. «Шинник» добыл 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 3:6.
Последние результаты «Шинника» в Первой лиге:
- 16.08.25 «Чайка» – «Шинник» – 1:2;
- 10.08.25 «Шинник» – «Нефтехимик» – 0:2;
- 02.08.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0.
«Родина»
«Родина» набрала 3 очка и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Барсега Киракосяна 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 4:7.
Предыдущие результаты «Родины» в Первой лиге:
- 16.08.25 «Уфа» – «Родина» – 0:0;
- 09.08.25 «Родина» – «Арсенал» – 1:1;
- 02.08.25 «Урал» – «Родина» – 2:1.
Очные встречи в Первой лиге
- 24.05.25 «Родина» – «Шинник» – 6:2;
- 17.08.24 «Шинник» – «Родина» – 0:0;
- 09.03.24 «Шинник» – «Родина» – 0:2;
- 23.09.23 «Родина» – «Шинник» – 1:4;
- 05.03.23 «Родина» – «Шинник» – 2:1.
Прогноз на матч «Шинник» – «Родина»
Обе команды имеют возможность поправить дела после неудачного старта сезона. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 6.50.
