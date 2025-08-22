Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шинник» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 6.50

22 августа 2025 16:01
Шинник - Родина
23 авг. 2025, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Прогноз – ничья 1:1
Сделать ставку

В субботу, 23 февраля, в 6-м туре российской Первой лиги сыграют «Шинник» и «Родина». Матч пройдет в Ярославле, начало – в 17:00 (мск).

«Шинник»

Команда Артема Булойчика находится на 14-й позиции в Первой лиге, набрав 4 очка. «Шинник» добыл 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 3:6.

Последние результаты «Шинника» в Первой лиге:

«Родина»

«Родина» набрала 3 очка и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Барсега Киракосяна 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 4:7.

Предыдущие результаты «Родины» в Первой лиге:

Очные встречи в Первой лиге

  • 24.05.25 «Родина» – «Шинник» – 6:2;
  • 17.08.24 «Шинник» – «Родина» – 0:0;
  • 09.03.24 «Шинник» – «Родина» – 0:2;
  • 23.09.23 «Родина» – «Шинник» – 1:4;
  • 05.03.23 «Родина» – «Шинник» – 2:1.

Прогноз на матч «Шинник» – «Родина»

Обе команды имеют возможность поправить дела после неудачного старта сезона. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 6.50.

6.50
Прогноз – ничья 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Родина Шинник
Другие прогнозы
22.08.2025
22:30
1.84
Испания. Примера, 2 тур
Бетис - Алавес
Победа «Бетиса»
23.08.2025
14:30
1.47
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Победа «Манчестер Сити» с форой -1.5
23.08.2025
15:00
1.85
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь - Динамо-Брест
Победа «Динамо-Брест»
23.08.2025
15:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Прогноз – ничья 1:1
23.08.2025
15:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Победа «Челябинска»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 