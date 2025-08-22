В субботу, 23 августа, в 6-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Ростов». Матч пройдет в Москве, начало – в 18:30 (мск).

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова лидирует в РПЛ, набрав 13 очков. «Локомотив» добыл 4 победы и 1 раз сыграл вничью, разница мячей – 13:6.

Последние результаты «Локомотива»:

16.08.25 «Балтика» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ;

13.08.25 «Локомотив» – «Балтика» – 2:0 Кубок;

09.08.25 «Локомотив» – «Спартак» М – 4:2 РПЛ.

«Ростов»

«Ростов» набрал 3 очка и занимает 14-е место. Подопечные Джонатана Альбы добыли 1 победу и потерпели 4 поражения, разница мячей – 3:8.

Предыдущие результаты «Ростова»:

17.08.25 «Рубин» – «Ростов» – 1:0 РПЛ;

14.08.25 «Пари НН» – «Ростов» – 1:0 Кубок;

10.08.25 «Ростов» – «Пари НН» – 1:0 РПЛ.

Очные встречи

30.04.25 «Локомотив» – «Ростов» – 0:2 Кубок;

26.04.25 «Ростов» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ;

23.10.24 «Ростов» – «Локомотив» – 2:2, пен. 7:8 Кубок;

25.08.24 «Локомотив» – «Ростов» – 3:2 РПЛ;

30.07.24 «Локомотив» – «Ростов» – 1:0 Кубок.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Ростов»

«Локомотив» продолжит победное шествие, хотя простой игры москвичам ждать не стоит. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 8.50.