«Локомотив» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 8.50

22 августа 2025 10:05
Локомотив - Ростов
23 авг. 2025, суббота 18:30 | Россия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
8.50
Победа «Локомотива» со счетом 2:1
Сделать ставку

В субботу, 23 августа, в 6-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Ростов». Матч пройдет в Москве, начало – в 18:30 (мск).

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова лидирует в РПЛ, набрав 13 очков. «Локомотив» добыл 4 победы и 1 раз сыграл вничью, разница мячей – 13:6.

Последние результаты «Локомотива»:

  • 16.08.25 «Балтика» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ;
  • 13.08.25 «Локомотив» – «Балтика» – 2:0 Кубок;
  • 09.08.25 «Локомотив» – «Спартак» М – 4:2 РПЛ.

«Ростов»

«Ростов» набрал 3 очка и занимает 14-е место. Подопечные Джонатана Альбы добыли 1 победу и потерпели 4 поражения, разница мячей – 3:8.

Предыдущие результаты «Ростова»:

  • 17.08.25 «Рубин» – «Ростов» – 1:0 РПЛ;
  • 14.08.25 «Пари НН» – «Ростов» – 1:0 Кубок;
  • 10.08.25 «Ростов» – «Пари НН» – 1:0 РПЛ.

Очные встречи

  • 30.04.25 «Локомотив» – «Ростов» – 0:2 Кубок;
  • 26.04.25 «Ростов» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ;
  • 23.10.24 «Ростов» – «Локомотив» – 2:2, пен. 7:8 Кубок;
  • 25.08.24 «Локомотив» – «Ростов» – 3:2 РПЛ;
  • 30.07.24 «Локомотив» – «Ростов» – 1:0 Кубок.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Ростов»

«Локомотив» продолжит победное шествие, хотя простой игры москвичам ждать не стоит. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 8.50.

8.50
Победа «Локомотива» со счетом 2:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив
Другие прогнозы
22.08.2025
22:30
1.84
Испания. Примера, 2 тур
Бетис - Алавес
Победа «Бетиса»
23.08.2025
14:30
1.47
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Победа «Манчестер Сити» с форой -1.5
23.08.2025
15:00
1.85
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь - Динамо-Брест
Победа «Динамо-Брест»
23.08.2025
15:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Прогноз – ничья 1:1
23.08.2025
15:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Победа «Челябинска»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
