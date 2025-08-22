23 августа в Семее на стадионе «Спартак» состоится матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Елимай» примет «Кызыл-Жар». Хозяева борются за попадание в верхнюю часть таблицы и набрали хороший ход, тогда как гости переживают спад и постепенно опускаются в зону борьбы за выживание.

«Елимай»

Команда уверенно провела последние недели и идeт на пятом месте с 35 очками. Победа над «Кайратом» 3:2 на выезде стала подтверждением боевого характера коллектива. Серия из четырeх матчей без поражений (3 победы и 1 ничья) вывела «Елимай» в зону претендентов на еврокубки. Ключевым фактором остаeтся атакующая мощь – 10 голов в последних пяти встречах, что соответствует среднему показателю в 2 гола за игру. Лидер команды Меме Фессу уже отметился 9 мячами в 22 матчах. Однако оборона не всегда действует надeжно – команда пропускает в трeх последних турах подряд, в среднем 1,2 гола за матч. При этом «Елимай» стабильно забивает на протяжении 10 игр чемпионата, что подтверждает атакующую устойчивость.

«Кызыл-Жар»

Гости проводят сложный сезон и идут девятыми с 21 очком после 21 тура. Команда не выигрывает пять матчей подряд и всe чаще допускает ошибки в обороне. В последней игре против «Жениса» была зафиксирована ничья 1:1, но до этого были поражения от «Атырау» и «Кайсара». В пяти последних встречах «Кызыл-Жар» забил лишь 2 гола, что демонстрирует серьeзные проблемы в атакующей линии. Сенен Себаи остаeтся лучшим бомбардиром команды с 5 мячами, но поддержки от партнeров ему явно не хватает. В обороне ситуация также тревожная – команда пропускает в шести матчах подряд, в среднем по 1,2 гола за игру. Текущая форма указывает на то, что клубу предстоит сосредоточиться на сохранении места в лиге.

Факты о командах

«Елимай»

4 матча без поражений подряд

Победа над «Кайратом» 3:2 в последнем туре

10 забитых мячей в 5 последних играх

Пропускает в 3 матчах подряд

«Кызыл-Жар»

5 матчей без побед

2 забитых и 6 пропущенных мячей в 5 последних играх

Пропускает в 6 встречах подряд

Сенен Себаи – лучший бомбардир (5 голов)

Прогноз на матч «Елимай» – «Кызыл-Жар»

Исходя из формы команд, «Елимай» выглядит явным фаворитом. Коллектив из Семея уверенно действует в атаке и стабильно забивает, тогда как «Кызыл-Жар» испытывает трудности впереди и слишком часто допускает ошибки в обороне. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, хозяева должны контролировать игру и одержать победу. Ожидается результативный матч, где «Елимай» будет ближе к трeм очкам.

Рекомендованные ставки

Победа «Елимай» – коэффициент 1.70

Индивидуальный тотал «Елимай» больше 1.5 – коэффициент 1.95

Рекомендация: ставка на победу «Елимай» – коэффициент 1.70