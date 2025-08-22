23 августа на городском стадионе в Дзержинске состоится матч 19-го тура Высшей лиги, где местный «Арсенал» примет «Торпедо-БелАЗ». Команды подходят к встрече в разной форме: хозяева продолжают искать победу после серии неудач, а гости испытывают проблемы с обороной, но остаются в числе претендентов на верхнюю часть таблицы.

«Арсенал Дзержинск»

После 18 туров команда располагается на 10-й строчке с 20 очками. Последняя игра завершилась вничью со «Сморгонью» (1:1), но это стало четвeртым матчем подряд без побед. В последних пяти встречах «Арсенал» забил 4 гола и пропустил 6. Особенно тревожит серия из четырeх игр подряд, в которых команда неизменно позволяла соперникам забивать. Лидером атаки остаeтся Александр Французов с 5 голами в 15 матчах, но в целом результативность команды выглядит скромно – в среднем менее одного мяча за игру в последних турах. Несмотря на проблемы, «Арсенал» дома всегда старается действовать активно, что помогает хотя бы регулярно создавать моменты.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб занимает 6-е место, имея 30 очков после 17 игр. Команда провела непростые недели: ничья со «Слуцком» (2:2) прервала серию поражений, но общие проблемы в обороне остаются. За последние пять матчей «Торпедо-БелАЗ» пропустил 10 голов, что слишком много для команды, претендующей на еврокубковую зону. При этом атакующая линия выглядит не столь убедительно: всего 4 забитых мяча в тех же пяти играх. Лучший бомбардир Павел Седько продолжает быть главной угрозой для соперников, имея на счету 10 голов. В среднем команда забивает менее одного мяча за игру в последних турах, что подчеркивает спад в атакующей фазе.

Факты о командах

«Арсенал Дзержинск»

Не выигрывает 4 матча подряд в Высшей лиге

Пропускает в каждом из последних 4 матчей

4 забитых и 6 пропущенных голов за 5 игр

Александр Французов – лучший бомбардир (5 голов)

«Торпедо-БелАЗ»

6-е место и 30 очков после 17 игр

4 забитых и 10 пропущенных голов за 5 последних матчей

Пропускает в 9 матчах подряд

Павел Седько – лучший бомбардир (10 голов)

Прогноз на матч «Арсенал Дзержинск» – «Торпедо-БелАЗ»

Обе команды сейчас переживают непростой отрезок. «Арсенал» не выигрывает четыре тура, «Торпедо» испытывает явные проблемы в обороне и допускает слишком много ошибок у своих ворот. В таких условиях ожидается равный и напряжeнный поединок, где обе команды постараются сыграть на результат. Хозяева будут действовать смело, учитывая поддержку трибун, но и гости должны реализовать хотя бы один из своих шансов. Наиболее вероятным исходом видится ничья или обмен голами, ведь обе стороны находятся не в лучшей форме и допускают регулярные ошибки.

Рекомендованные ставки

Обе команды забьют – коэффициент 2.00

Ничья в матче – коэффициент 3.20

Рекомендация: ставка на обе команды забьют – коэффициент 2.00