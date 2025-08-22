Введите ваш ник на сайте
«Арсенал Дзержинск» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 2.00

22 августа 2025 10:08
Арсенал - Торпедо-БелАЗ
23 авг. 2025, суббота 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Обе команды забьют
Сделать ставку

23 августа на городском стадионе в Дзержинске состоится матч 19-го тура Высшей лиги, где местный «Арсенал» примет «Торпедо-БелАЗ». Команды подходят к встрече в разной форме: хозяева продолжают искать победу после серии неудач, а гости испытывают проблемы с обороной, но остаются в числе претендентов на верхнюю часть таблицы.

«Арсенал Дзержинск»

После 18 туров команда располагается на 10-й строчке с 20 очками. Последняя игра завершилась вничью со «Сморгонью» (1:1), но это стало четвeртым матчем подряд без побед. В последних пяти встречах «Арсенал» забил 4 гола и пропустил 6. Особенно тревожит серия из четырeх игр подряд, в которых команда неизменно позволяла соперникам забивать. Лидером атаки остаeтся Александр Французов с 5 голами в 15 матчах, но в целом результативность команды выглядит скромно – в среднем менее одного мяча за игру в последних турах. Несмотря на проблемы, «Арсенал» дома всегда старается действовать активно, что помогает хотя бы регулярно создавать моменты.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб занимает 6-е место, имея 30 очков после 17 игр. Команда провела непростые недели: ничья со «Слуцком» (2:2) прервала серию поражений, но общие проблемы в обороне остаются. За последние пять матчей «Торпедо-БелАЗ» пропустил 10 голов, что слишком много для команды, претендующей на еврокубковую зону. При этом атакующая линия выглядит не столь убедительно: всего 4 забитых мяча в тех же пяти играх. Лучший бомбардир Павел Седько продолжает быть главной угрозой для соперников, имея на счету 10 голов. В среднем команда забивает менее одного мяча за игру в последних турах, что подчеркивает спад в атакующей фазе.

Факты о командах

«Арсенал Дзержинск»

  • Не выигрывает 4 матча подряд в Высшей лиге
  • Пропускает в каждом из последних 4 матчей
  • 4 забитых и 6 пропущенных голов за 5 игр
  • Александр Французов – лучший бомбардир (5 голов)

«Торпедо-БелАЗ»

  • 6-е место и 30 очков после 17 игр
  • 4 забитых и 10 пропущенных голов за 5 последних матчей
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • Павел Седько – лучший бомбардир (10 голов)

Личные встречи
0% (0)
20% (1)
80% (4)
3
Забитых мячей
7
0.6
В среднем за матч
1.4
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
12.04.2025
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
04.08.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Арсенал
0 : 1
17.03.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Арсенал
1 : 2
26.08.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
16.04.2022
Арсенал

Прогноз на матч «Арсенал Дзержинск» – «Торпедо-БелАЗ»

Обе команды сейчас переживают непростой отрезок. «Арсенал» не выигрывает четыре тура, «Торпедо» испытывает явные проблемы в обороне и допускает слишком много ошибок у своих ворот. В таких условиях ожидается равный и напряжeнный поединок, где обе команды постараются сыграть на результат. Хозяева будут действовать смело, учитывая поддержку трибун, но и гости должны реализовать хотя бы один из своих шансов. Наиболее вероятным исходом видится ничья или обмен голами, ведь обе стороны находятся не в лучшей форме и допускают регулярные ошибки.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.00
  • Ничья в матче – коэффициент 3.20

Рекомендация: ставка на обе команды забьют – коэффициент 2.00

2.00
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Арсенал
