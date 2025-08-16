В воскресенье, 17 августа, в 5-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Сочи». Матч пройдет в Краснодаре, начало – в 20:30 (мск).

«Краснодар»

Команда Мурада Мусаева набрала 9 очков и находится на 2-й позиции. «Краснодар» добыл 3 победы и потерпел 1 поражение, разница мячей – 6:2.

Последние результаты «Краснодара»:

13.08.25 «Динамо» М – «Краснодар» – 0:4 Кубок России;

10.08.25 «Оренбург» – «Краснодар» – 0:1 РПЛ;

02.08.25 «Краснодар» – «Динамо» М – 1:0 РПЛ.

«Сочи»

«Сочи» набрал 1 очко и занимает предпоследнее место. Подопечные Роберта Морено 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 2:10.

Предыдущие результаты «Сочи»:

13.08.25 «Сочи» – «Крылья Советов» – 1:1, пен. 5:3 Кубок России;

10.08.25 «Сочи» – «Динамо» М – 1:1 РПЛ;

04.08.25 «Рубин» – «Сочи» – 2:1 РПЛ.

Очные встречи

10.05.24 «Сочи» – «Краснодар» – 2:3 РПЛ;

30.07.23 «Краснодар» – «Сочи» – 2:0 РПЛ;

15.04.23 «Сочи» – «Краснодар» – 0:2 РПЛ;

03.02.23 «Краснодар» – «Сочи» – 1:0 Зимний Кубок РПЛ.

Прогноз на матч «Краснодар» – «Сочи»

«Краснодар» обычно не испытывает проблем в южном дерби – вряд ли ситуация изменится в предстоящем матче. Прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 12.00.