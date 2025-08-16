16 августа 2025 15:39
Краснодар - Сочи
В воскресенье, 17 августа, в 5-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Сочи». Матч пройдет в Краснодаре, начало – в 20:30 (мск).
«Краснодар»
Команда Мурада Мусаева набрала 9 очков и находится на 2-й позиции. «Краснодар» добыл 3 победы и потерпел 1 поражение, разница мячей – 6:2.
Последние результаты «Краснодара»:
- 13.08.25 «Динамо» М – «Краснодар» – 0:4 Кубок России;
- 10.08.25 «Оренбург» – «Краснодар» – 0:1 РПЛ;
- 02.08.25 «Краснодар» – «Динамо» М – 1:0 РПЛ.
«Сочи»
«Сочи» набрал 1 очко и занимает предпоследнее место. Подопечные Роберта Морено 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 2:10.
Предыдущие результаты «Сочи»:
- 13.08.25 «Сочи» – «Крылья Советов» – 1:1, пен. 5:3 Кубок России;
- 10.08.25 «Сочи» – «Динамо» М – 1:1 РПЛ;
- 04.08.25 «Рубин» – «Сочи» – 2:1 РПЛ.
Очные встречи
- 10.05.24 «Сочи» – «Краснодар» – 2:3 РПЛ;
- 30.07.23 «Краснодар» – «Сочи» – 2:0 РПЛ;
- 15.04.23 «Сочи» – «Краснодар» – 0:2 РПЛ;
- 03.02.23 «Краснодар» – «Сочи» – 1:0 Зимний Кубок РПЛ.
Прогноз на матч «Краснодар» – «Сочи»
«Краснодар» обычно не испытывает проблем в южном дерби – вряд ли ситуация изменится в предстоящем матче. Прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 12.00.
