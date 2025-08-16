Введите ваш ник на сайте
«Ордабасы» – «Тобол»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 2.32

16 августа 2025 9:50
Ордабасы - Тобол
17 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
2.32
Обе команды забьют
Сделать ставку

17 августа на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова в Шымкенте пройдeт матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Ордабасы» и «Тобол». Команды находятся в хорошей форме, и встреча обещает быть напряжeнной: хозяева активно борются за место в первой шестeрке, а гости ведут борьбу за чемпионство.

«Ордабасы»

Клуб из Шымкента в последних турах показывает неплохую динамику: три игры подряд в Премьер-лиге без поражений, в том числе убедительная победа над «Тураном» 4:0 и ничья с «Кайсаром» 1:1 в последнем туре. После 19 сыгранных матчей команда занимает 7-е место с 28 очками. Отличительной чертой текущей формы «Ордабасы» является стабильная результативность – 8 забитых мячей в 5 последних матчах, при этом команда забивает в каждом из трeх последних туров. Лучший бомбардир – Эвертон, у которого 5 голов в 21 матче. Однако оборона также допускает ошибки: 5 пропущенных в 5 играх и среднее значение 1 гол за матч.

«Тобол»

Команда из Костаная ведeт борьбу за чемпионство, набрав 38 очков в 18 турах и идущая на третьей позиции. «Тобол» выиграл три из последних пяти матчей, включая уверенную победу над «Кызыл-Жаром» 2:0 в предыдущем туре. Команда Чеснокова забивает в среднем 1.6 мяча за матч и отличается высокой стабильностью: забитые голы в 18 из 20 последних встреч. В то же время оборона остаeтся уязвимой – 6 пропущенных мячей в пяти матчах. Лучший бомбардир – Ислам Чесноков с 7 голами в 20 матчах. В целом «Тобол» остаeтся одним из наиболее стабильных коллективов чемпионата, не проигрывая в 13 из 15 последних матчей.

Факты о командах

«Ордабасы»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Средняя результативность – 1.60 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
  • 28 очков после 19 туров

«Тобол»

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей
  • Забивает в 18 из 20 последних матчей
  • Средняя результативность – 1.60 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
  • 38 очков после 18 туров

Личные встречи
33% (10)
30% (9)
37% (11)
34
Забитых мячей
30
1.13
В среднем за матч
1
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
1 : 0
19.10.2024
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 0
12.05.2024
Тобол
Суперкубок Казахстана, Финал
Ордабасы
1 : 1
25.02.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
0 : 0
27.08.2023
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
4 : 1
16.04.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Тобол
4 : 0
27.08.2022
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
3 : 1
09.04.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
3 : 1
02.10.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Ордабасы
1 : 1
15.05.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
0 : 3
30.10.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
0 : 4
16.09.2020
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
1 : 2
20.10.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы
0 : 0
14.07.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Тобол
1 : 1
01.05.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
1 : 0
30.09.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
1 : 1
05.08.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Ордабасы
0 : 1
19.05.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 0
16.09.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 2
23.04.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол
1 : 0
04.04.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Тобол
1 : 0
02.06.2016
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Ордабасы
2 : 2
09.04.2016
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Ордабасы
2 : 0
05.07.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Тобол
1 : 3
25.04.2015
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Тобол
2 : 1
28.05.2014
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Ордабасы
3 : 0
05.04.2014
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
1 : 0
23.06.2013
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
0 : 0
20.04.2013
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 24 тур
Ордабасы
2 : 0
04.10.2012
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Тобол
1 : 0
27.05.2012
Ордабасы
Показать все

Прогноз на матч

С учeтом формы обеих команд можно ожидать результативную встречу. «Ордабасы» хорошо играет дома и стабильно забивает, а «Тобол» не отличается надeжной обороной, хотя и регулярно добивается результата за счeт атакующего потенциала. Прогноз склоняется в сторону обмена голами: команды обладают высокими показателями результативности и уязвимой обороной. При этом «Тобол» выглядит чуть предпочтительнее по турнирной ситуации и общей стабильности.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.32
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.17

2.32
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Тобол Ордабасы
