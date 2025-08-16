17 августа на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова в Шымкенте пройдeт матч 21-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Ордабасы» и «Тобол». Команды находятся в хорошей форме, и встреча обещает быть напряжeнной: хозяева активно борются за место в первой шестeрке, а гости ведут борьбу за чемпионство.

«Ордабасы»

Клуб из Шымкента в последних турах показывает неплохую динамику: три игры подряд в Премьер-лиге без поражений, в том числе убедительная победа над «Тураном» 4:0 и ничья с «Кайсаром» 1:1 в последнем туре. После 19 сыгранных матчей команда занимает 7-е место с 28 очками. Отличительной чертой текущей формы «Ордабасы» является стабильная результативность – 8 забитых мячей в 5 последних матчах, при этом команда забивает в каждом из трeх последних туров. Лучший бомбардир – Эвертон, у которого 5 голов в 21 матче. Однако оборона также допускает ошибки: 5 пропущенных в 5 играх и среднее значение 1 гол за матч.

«Тобол»

Команда из Костаная ведeт борьбу за чемпионство, набрав 38 очков в 18 турах и идущая на третьей позиции. «Тобол» выиграл три из последних пяти матчей, включая уверенную победу над «Кызыл-Жаром» 2:0 в предыдущем туре. Команда Чеснокова забивает в среднем 1.6 мяча за матч и отличается высокой стабильностью: забитые голы в 18 из 20 последних встреч. В то же время оборона остаeтся уязвимой – 6 пропущенных мячей в пяти матчах. Лучший бомбардир – Ислам Чесноков с 7 голами в 20 матчах. В целом «Тобол» остаeтся одним из наиболее стабильных коллективов чемпионата, не проигрывая в 13 из 15 последних матчей.

Факты о командах

«Ордабасы»

Не проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в 3 последних матчах

Средняя результативность – 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

28 очков после 19 туров

«Тобол»

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей

Забивает в 18 из 20 последних матчей

Средняя результативность – 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

38 очков после 18 туров

Прогноз на матч

С учeтом формы обеих команд можно ожидать результативную встречу. «Ордабасы» хорошо играет дома и стабильно забивает, а «Тобол» не отличается надeжной обороной, хотя и регулярно добивается результата за счeт атакующего потенциала. Прогноз склоняется в сторону обмена голами: команды обладают высокими показателями результативности и уязвимой обороной. При этом «Тобол» выглядит чуть предпочтительнее по турнирной ситуации и общей стабильности.

Рекомендованные ставки