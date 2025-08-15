В субботу, 16 августа, в 1-м туре французской Лиги 1 сыграют «Ницца» и «Тулуза». Игра состоится в Ницце, начало – в 22:05 (мск).

«Ницца»

Команда Франка Эза завершила прошлый сезон на 4-й позиции. В межсезонье «орлята» добыли 4 победы в 6 контрольных матчах, но затем без шансов вылетели из Лиги чемпионов от «Бенфики».

Последние результаты «Ниццы»:

12.08.25 «Бенфика» – «Ницца» – 2:0 ЛЧ;

06.08.25 «Ницца» – «Бенфика» – 0:2 ЛЧ;

30.07.25 «Ницца» – «Шеффилд Юнайтед» – 3:2 тов. матч.

«Тулуза»

«Тулуза» набрала 42 очка в чемпионате-2024/25 и заняла 10-е место. В межсезонье подопечные Карлеса Мартинеса не добыли ни одной победы в контрольных матчах, проиграв 4 из 6 поединков.

Предыдущие результаты «Тулузы»:

10.08.25 «Тулуза» – «Севилья» – 1:1 тов. матч;

30.07.25 «Аль-Наср» – «Тулуза» – 2:1 тов. матч;

26.07.25 РБ «Лейпциг» – «Тулуза» – 7:0 тов. матч.

Очные встречи в Лиге 1

02.02.25 «Тулуза» – «Ницца» – 1:1;

25.08.24 «Ницца» – «Тулуза» – 1:1;

03.03.24 «Тулуза» – «Ницца» – 2:1;

26.11.23 «Ницца» – «Тулуза» – 1:0.

Прогноз на матч «Ницца» – «Тулуза»

«Ницца» более уверенно провела межсезонье и уже сыграла 2 официальных матча. Прогноз – счет 2:0 с коэффициентом 9.50.