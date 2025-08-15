16 августа 2025 года в 17:00 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в английской Премьер-Лиге. Вернувшийся в элиту «Сандерленд» примет гостей из Восточного Лондона – «Вест Хэм».
«Сандерленд»
«Черные коты» провели очень насыщенное межсезонье, успев подписать 11 (!) новых футболистов. «Сандерленд» явно настроен закрепиться в Премьер-Лиге, поскольку уже сейчас клуб со «Стадиона света» ушел в минус на 110 (!) миллионов евро (в соотношении доходы/расходы от трансферов).
Последние три игры:
- Сандерленд – Райо Вальекано 0:3
- Аугсбург – Сандерленд 0:1
- Сандерленд – Бетис 0:1
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» не были активными участниками рынка и сосредоточились преимущественно на точечном усилении. При этом «ВХЮ» не сорил деньгами и не стеснялся брать свободных агентов (например, экс-форварда «Ньюкасла» и «Борнмута» Каллума Уилсона).
Последние три игры:
- Вест Хэм – Лилль 1:1
- Борнмут – Вест Хэм 0:2
- Вест Хэм – Эвертон 2:1
Очные встречи:
- Сандерленд – Вест Хэм 2:2
- Вест Хэм – Сандерленд 1:0
- Вест Хэм – Сандерленд 1:0
Прогноз на матч «Сандерленд» – «Вест Хэм»
«Черные коты» потратят немало времени на интеграцию многочисленных новобранцев. «Вест Хэм» приедет на «Стэдиум оф лайт» сыгранным составом и, вероятно, сможет зацепиться за очки.
Прогноз: победа «ВХЮ» с форой 0, кеф – 1.61. Прогноз на точный счет: 1:1, 1:2.