16 августа 2025 года в 17:00 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в английской Премьер-Лиге. Вернувшийся в элиту «Сандерленд» примет гостей из Восточного Лондона – «Вест Хэм».

«Сандерленд»

«Черные коты» провели очень насыщенное межсезонье, успев подписать 11 (!) новых футболистов. «Сандерленд» явно настроен закрепиться в Премьер-Лиге, поскольку уже сейчас клуб со «Стадиона света» ушел в минус на 110 (!) миллионов евро (в соотношении доходы/расходы от трансферов).

Последние три игры:

Сандерленд – Райо Вальекано 0:3

Аугсбург – Сандерленд 0:1

Сандерленд – Бетис 0:1

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» не были активными участниками рынка и сосредоточились преимущественно на точечном усилении. При этом «ВХЮ» не сорил деньгами и не стеснялся брать свободных агентов (например, экс-форварда «Ньюкасла» и «Борнмута» Каллума Уилсона).

Последние три игры:

Вест Хэм – Лилль 1:1

Борнмут – Вест Хэм 0:2

Вест Хэм – Эвертон 2:1

Очные встречи:

Сандерленд – Вест Хэм 2:2

Вест Хэм – Сандерленд 1:0

Вест Хэм – Сандерленд 1:0

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Вест Хэм»

«Черные коты» потратят немало времени на интеграцию многочисленных новобранцев. «Вест Хэм» приедет на «Стэдиум оф лайт» сыгранным составом и, вероятно, сможет зацепиться за очки.

Прогноз: победа «ВХЮ» с форой 0, кеф – 1.61. Прогноз на точный счет: 1:1, 1:2.