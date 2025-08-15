15 августа 2025 20:00
Ахмат - Крылья Советов
16 авг. 2025, суббота 20:30 | Россия. Премьер-лига, 5 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 16 августа, в 5-м туре РПЛ встречаются «Ахмат» и «Крылья Советов». Игра состоится в Грозном, начало – в 20:30 (мск).
«Ахмат»
Команда Станислава Черчесова набрала 3 очка и находится на 12-й позиции в РПЛ. «Ахмат» добыл 1 победу и потерпел 3 поражения, разница мячей – 2:5.
Последние результаты «Ахмата»:
- 09.08.25 «Ахмат» – «Зенит» – 1:0 РПЛ;
- 03.08.25 «Динамо» Мх – «Ахмат» – 1:0 РПЛ;
- 30.07.25 «Ахмат» – «Зенит» – 1:2 Кубок России
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» набрали 8 очков и занимают 4-е место. Подопечные Магомеда Адиева добыли 2 победы и 2 раза сыграли вничью, разница мячей – 8:3.
Предыдущие результаты «Крыльев Советов:
- 09.08.25 «Крылья Советов» – «Балтика» – 1:1 РПЛ;
- 02.08.25 «Ростов» – «Крылья Советов» – 1:4 РПЛ;
- 29.07.25 «Краснодар» – «Крылья Советов» – 1:2 Кубок России.
Очные встречи в РПЛ
- 24.11.24 «Крылья Советов» – «Ахмат» – 2:1;
- 23.09.24 «Ахмат» – «Крылья Советов» – 1:1;
- 10.05.24 «Крылья Советов» – «Ахмат» – 0:2.
Прогноз на матч «Ахмат» – «Крылья Советов»
«Ахмат» слабо начал сезон, но в прошлом туре сенсационно обыграл «Зенит». Самарцы еще не проигрывали в этом сезоне. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.00.
