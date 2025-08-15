В субботу, 16 августа, в 5-м туре РПЛ встречаются «Ахмат» и «Крылья Советов». Игра состоится в Грозном, начало – в 20:30 (мск).

«Ахмат»

Команда Станислава Черчесова набрала 3 очка и находится на 12-й позиции в РПЛ. «Ахмат» добыл 1 победу и потерпел 3 поражения, разница мячей – 2:5.

Последние результаты «Ахмата»:

09.08.25 «Ахмат» – «Зенит» – 1:0 РПЛ;

03.08.25 «Динамо» Мх – «Ахмат» – 1:0 РПЛ;

30.07.25 «Ахмат» – «Зенит» – 1:2 Кубок России

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» набрали 8 очков и занимают 4-е место. Подопечные Магомеда Адиева добыли 2 победы и 2 раза сыграли вничью, разница мячей – 8:3.

Предыдущие результаты «Крыльев Советов:

Очные встречи в РПЛ

24.11.24 «Крылья Советов» – «Ахмат» – 2:1;

23.09.24 «Ахмат» – «Крылья Советов» – 1:1;

10.05.24 «Крылья Советов» – «Ахмат» – 0:2.

«Ахмат» слабо начал сезон, но в прошлом туре сенсационно обыграл «Зенит». Самарцы еще не проигрывали в этом сезоне. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.00.