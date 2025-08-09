Введите ваш ник на сайте
«Крузейро» – «Сантос»: прогноз и ставки на матч 11 августа 2025 с коэффициентом 1.70

09 августа 2025 10:47
Крузейро - Сантос
11 авг. 2025, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 19 тур
Перейти в онлайн матча
11 августа на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти «Крузейро» примет «Сантос» в рамках 19-го тура бразильской Серии A. Хозяева борются за лидерство и подходят к матчу в отличной форме, а гости стремятся уйти от зоны вылета, полагаясь на результативную линию атаки в последних встречах.

«Крузейро»

Второе место в таблице и 37 очков после 18 туров подтверждают стабильность команды. «Крузейро» одержал больше всех побед в лиге (11) и остаeтся надeжным в обороне – всего 2 пропущенных мяча в последних 5 играх. Кайо Жорже – главный голеадор с 15 мячами в 26 матчах. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних встреч и трижды подряд сохраняла ворота «сухими».

«Сантос»

С 18 очками после 17 туров «Сантос» располагается на 15-й строчке и ведeт борьбу за выживание. При этом атакующая линия набрала ход – 7 забитых мячей в последних 5 матчах, Гильерме отличился 12 раз в сезоне. Однако оборона остаeтся проблемной – 8 пропущенных за тот же отрезок. В последних 3 матчах команда неизменно забивает, но пропускает четыре игры подряд.

Факты о командах

«Крузейро»

  • Больше всех побед в Серии A – 11
  • Не пропускает 3 матча подряд
  • В среднем: 1.00 забитого и 0.40 пропущенного за 5 последних игр
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

«Сантос»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних играх
  • В среднем: 1.40 забитого и 1.60 пропущенного за 5 последних игр
  • Победил в последнем туре с разницей в два мяча

Личные встречи
53% (9)
18% (3)
29% (5)
21
Забитых мячей
15
1.24
В среднем за матч
0.88
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 19 тур
Крузейро
1 : 2
11.08.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 23 тур
Сантос
0 : 3
15.09.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
2 : 1
06.05.2023
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сантос
4 : 1
24.11.2019
Крузейро
Бразилия. Серия А, 15 тур
Крузейро
2 : 0
18.08.2019
Сантос
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
2 : 1
24.09.2018
Сантос
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
0 : 1
27.05.2018
Крузейро
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
1 : 1
28.08.2017
Сантос
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сантос
0 : 1
28.05.2017
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крузейро
2 : 2
20.11.2016
Сантос
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сантос
2 : 0
31.07.2016
Крузейро
Бразилия. Серия А, 21 тур
Крузейро
0 : 1
31.08.2015
Сантос
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
1 : 0
17.05.2015
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сантос
0 : 1
16.11.2014
Крузейро
Бразилия. Серия А, 15 тур
Крузейро
3 : 0
17.08.2014
Сантос
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
0 : 1
03.11.2013
Крузейро
Бразилия. Серия А, 13 тур
Крузейро
0 : 0
11.08.2013
Сантос
Показать все

Прогноз на матч «Крузейро» – «Сантос»

«Крузейро» подходит к матчу в оптимальной форме и с крепкой обороной, что придаeт уверенности перед домашней встречей. «Сантос» способен создать моменты, но нестабильная защита может стать решающим фактором. При текущем балансе сил хозяева выглядят фаворитами и должны закрепить позиции в верхней части таблицы, минимизировав риски в обороне.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Крузейро» – коэффициент 1.70
  • Обе забьют – нет – коэффициент 1.75

Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Сантос Крузейро
