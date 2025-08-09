11 августа на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти «Крузейро» примет «Сантос» в рамках 19-го тура бразильской Серии A. Хозяева борются за лидерство и подходят к матчу в отличной форме, а гости стремятся уйти от зоны вылета, полагаясь на результативную линию атаки в последних встречах.

«Крузейро»

Второе место в таблице и 37 очков после 18 туров подтверждают стабильность команды. «Крузейро» одержал больше всех побед в лиге (11) и остаeтся надeжным в обороне – всего 2 пропущенных мяча в последних 5 играх. Кайо Жорже – главный голеадор с 15 мячами в 26 матчах. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних встреч и трижды подряд сохраняла ворота «сухими».

«Сантос»

С 18 очками после 17 туров «Сантос» располагается на 15-й строчке и ведeт борьбу за выживание. При этом атакующая линия набрала ход – 7 забитых мячей в последних 5 матчах, Гильерме отличился 12 раз в сезоне. Однако оборона остаeтся проблемной – 8 пропущенных за тот же отрезок. В последних 3 матчах команда неизменно забивает, но пропускает четыре игры подряд.

Факты о командах

«Крузейро»

Больше всех побед в Серии A – 11

Не пропускает 3 матча подряд

В среднем: 1.00 забитого и 0.40 пропущенного за 5 последних игр

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

«Сантос»

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в 4 последних играх

В среднем: 1.40 забитого и 1.60 пропущенного за 5 последних игр

Победил в последнем туре с разницей в два мяча

Прогноз на матч «Крузейро» – «Сантос»

«Крузейро» подходит к матчу в оптимальной форме и с крепкой обороной, что придаeт уверенности перед домашней встречей. «Сантос» способен создать моменты, но нестабильная защита может стать решающим фактором. При текущем балансе сил хозяева выглядят фаворитами и должны закрепить позиции в верхней части таблицы, минимизировав риски в обороне.

Рекомендованные ставки