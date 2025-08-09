10 августа на «Оболонь-Арене» в Киеве состоится матч 2 тура Премьер-лиги Украины, в котором хозяева примут «Александрию». Обе команды начали сезон с неудач, но находятся в разных игровых кондициях: «Оболонь» демонстрирует организованную игру в обороне, тогда как «Александрия» переживает затяжной кризис.

«Оболонь»

Киевляне в стартовом туре сыграли вничью с «Металлистом 1925» (0:0), оформив третью мировую подряд с учeтом предсезонки. Команда стабильно действует в защите – всего 3 пропущенных мяча за 5 последних игр (0,60 в среднем). При этом в атаке показатели средние: 1,00 гола за матч, но за счeт надeжности в обороне «Оболонь» регулярно избегает поражений. Ставка тренерского штаба на плотную игру в центре поля и дисциплинированную оборону пока оправдывает себя.

«Александрия»

Гости начали сезон с поражения от новичка лиги «Кудровки» (1:3) и вылетели из Лиги Конференций, уступив «Партизану» по сумме двух матчей 0:6. Серия из 5 поражений подряд в официальных встречах и 13 пропущенных мячей за этот период говорит о серьeзных проблемах в обороне. Средняя результативность – всего 0,60 гола за матч, что усугубляет ситуацию. Александрийцы испытывают трудности с построением игры в атаке и нередко теряют концентрацию в обороне, особенно во второй половине матчей.

Факты о командах

«Оболонь»

3 ничьи подряд

Пропускает в среднем 0,60 гола за игру (последние 5 матчей)

5 забитых и 3 пропущенных мяча в последних 5 встречах

Сухой матч в стартовом туре Премьер-лиги

«Александрия»

5 поражений подряд

Пропускает в среднем 2,60 гола за игру (последние 5 матчей)

0,60 гола в среднем за игру в атаке (последние 5 матчей)

Пропускает в каждом из последних 5 матчей

Прогноз на матч

«Оболонь» выглядит более сбалансированной командой и имеет явное преимущество в организации обороны. «Александрия» же находится в глубоком игровом кризисе: нестабильная оборона и слабая реализация моментов не позволяют набирать очки. При этом хозяева будут действовать аккуратно, избегая открытой игры, что снижает вероятность результативного матча. Наиболее логичным видится прогноз на победу «Оболони» при умеренном количестве голов, учитывая, что киевляне имеют всe для минимального, но уверенного успеха.

Рекомендованные ставки