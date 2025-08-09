10 августа в Москве состоится встреча 4 тура Второй лиги А, где «Динамо-2» примет «Аланию». Молодeжная команда москвичей пока не знает вкуса побед в сезоне, но при этом не проигрывает, играя вничью в каждом туре. Лидеры из Владикавказа начали кампанию с трeх побед подряд, демонстрируя уверенный атакующий стиль, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне.

«Динамо-2»

Подопечные тренерского штаба «Динамо-2» выглядят организованно и умеют навязывать соперникам свою игру. Однако серия из пяти ничьих подряд (включая товарищеские матчи) говорит о проблемах с дожимом оппонентов. В последних пяти встречах команда забивает и пропускает по 1 голу за матч, что отражает баланс, но не позволяет добиваться максимального результата. Сильной стороной «Динамо-2» остаeтся стабильная реализация моментов – забивают в 6 из 8 последних игр.

«Алания»

Гости лидируют в турнирной таблице с шестью очками после трeх туров. Владикавказцы выиграли у «Ленинградца», «Волгаря» и «Динамо» Киров, забив в сумме шесть голов. При этом в обороне остаются проблемы – пропуски в 6 из 8 последних встреч. Средние показатели за 5 матчей – 1,00 забитого и 1,20 пропущенного гола за игру. «Алания» активно использует фланговые атаки и прессинг, что часто приносит результат, но в выездных матчах команда не всегда контролирует ход игры.

Факты о командах

«Динамо-2»

5 ничьих подряд (4 в официальных матчах турнира)

1,00 забитого и 1,00 пропущенного гола в среднем за матч (последние 5 игр)

Забивает в 6 из 8 последних встреч

Не проигрывает в 5 последних матчах

«Алания»

3 победы в 3 стартовых турах сезона

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

5 забитых и 6 пропущенных мячей в последних 5 встречах

Средний показатель – 1,00 забитого и 1,20 пропущенного гола за игру (последние 5 игр)

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур Динамо-2 0 : 0 Алания

Прогноз на матч

Фаворитом встречи выглядит «Алания» благодаря победной серии и лидерству в таблице, однако «Динамо-2» в этом сезоне стабильно цепляется за очки и не позволяет соперникам легко добиваться результата. Ожидается открытая игра с голами от обеих команд: москвичи опасны в атаке и стабильно забивают, а «Алания» умеет наращивать давление и использовать ошибки в обороне соперника. При этом уязвимость защиты гостей увеличивает вероятность обмена голами. Оптимальным выбором будет ставка на то, что обе команды отличатся.

