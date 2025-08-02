3 августа 2025 года в 18:00 состоится матч 19-го тура казахстанской Премьер-Лиги. Претендующий на место в еврокубках «Актобе» будет принимать «середнячка с претензиями» – «Женис».

«Актобе»

«Актобе» бесславно завершил свою еврокубковую кампанию, в одну калитку уступив в Лиге конференций пражской «Спарте». Чехи разнесли соперника со счетом 5:2 по сумме двух матчей.

На внутренней арене «Актобе» идет четвертым в турнирной таблице, серьезно отставая от лидера казахстанской Премьер-Лиги («Астана»). Разрыв составляет семь баллов.

Последние три игры:

Спарта – Актобе 4:0

Актобе – Спарта 2:1

Актобе – Тобол 0:0

«Женис»

«Женис» находится в середине турнирной таблицы и борется за сохранение комфортного отрыва от зоны вылета. Команда показывает нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. «Женис» можно назвать твердым «середнячком» Премьер-Лиги.

Последние три игры:

Женис – Окжетпес 0:0

Елимай – Женис 1:2

Женис – Жетысу 3:1

Очные встречи:

Женис– Актобе 0:1

Женис – Актобе 1:0

Женис – Актобе 1:2

Прогноз на матч «Актобе» – «Женис»

«Актобе» превосходит соперника в классе + играет дома. Правда, непонятно, как на команде скажется вылет из еврокубков. Считаем, что нас ждет не самый результативный поединок.

Прогноз: тотал меньше 2,5, коэффициент – 1.59. Прогноз на точный счет – 1:0; 1:1.