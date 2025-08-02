Введите ваш ник на сайте
«Актобе» - «Женис»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.59

02 августа 2025 14:33
Актобе - Женис
03 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
1.59
Тотал меньше 2,5
3 августа 2025 года в 18:00 состоится матч 19-го тура казахстанской Премьер-Лиги. Претендующий на место в еврокубках «Актобе» будет принимать «середнячка с претензиями» – «Женис».

«Актобе»

«Актобе» бесславно завершил свою еврокубковую кампанию, в одну калитку уступив в Лиге конференций пражской «Спарте». Чехи разнесли соперника со счетом 5:2 по сумме двух матчей.

На внутренней арене «Актобе» идет четвертым в турнирной таблице, серьезно отставая от лидера казахстанской Премьер-Лиги («Астана»). Разрыв составляет семь баллов.

Последние три игры:

  • Спарта – Актобе 4:0
  • Актобе – Спарта 2:1
  • Актобе – Тобол 0:0

«Женис»

«Женис» находится в середине турнирной таблицы и борется за сохранение комфортного отрыва от зоны вылета. Команда показывает нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. «Женис» можно назвать твердым «середнячком» Премьер-Лиги.

Последние три игры:

  • Женис – Окжетпес 0:0
  • Елимай – Женис 1:2
  • Женис – Жетысу 3:1

Очные встречи:

  • Женис– Актобе 0:1
  • Женис – Актобе 1:0
  • Женис – Актобе 1:2

Прогноз на матч «Актобе» – «Женис»

«Актобе» превосходит соперника в классе + играет дома. Правда, непонятно, как на команде скажется вылет из еврокубков. Считаем, что нас ждет не самый результативный поединок.

Прогноз: тотал меньше 2,5, коэффициент – 1.59. Прогноз на точный счет – 1:0; 1:1.

1.59
Тотал меньше 2,5
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Женис Актобе
