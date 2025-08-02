Введите ваш ник на сайте
«Динамо» Махачкала – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 2.00

02 августа 2025 9:33
Динамо Мх - Ахмат
03 авг. 2025, воскресенье 20:30 | Россия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
3 августа на «Анжи-Арене» состоится матч 3-го тура Российской Премьер-лиги между командами, испытывающими трудности в чемпионате. «Динамо» Махачкала продолжает искать первую победу в новом сезоне, а «Ахмат» после неудачного старта старается выйти из серии поражений. Оба коллектива демонстрируют уязвимость в обороне и нестабильность в атаке, что делает исход матча максимально непредсказуемым.

«Динамо» Махачкала

Команда пока не набрала побед в текущем сезоне РПЛ, сыграв вничью с «Оренбургом» (1:1) и уступив «Спартаку» (0:1). Серия без побед в рамках чемпионата растянулась уже на 8 матчей, при этом «Динамо» пропускает в 11 встречах подряд. В последних 5 матчах махачкалинцы забили всего 3 гола (в среднем 0.60 за игру), при этом пропустили 6 мячей. Победа над «Пари НН» (1:0) в Кубке России немного выровняла настроение, однако в РПЛ команда продолжает испытывать проблемы с организацией игры в атаке. На своeм поле «Динамо» традиционно играет сдержанно, стараясь не раскрываться, но это редко приносит результат.

«Ахмат»

Грозненцы подходят к матчу с серией из трeх поражений в чемпионате – от «Рубина» (0:2), ЦСКА (1:2) и «Зенита» (1:2). Все три матча сопровождались пропущенными мячами, а в целом «Ахмат» пропускает в 9 матчах РПЛ подряд. В то же время, команда умеет создавать моменты и отличается регулярной, пусть и ограниченной результативностью: 4 гола в последних 5 встречах, в среднем 0.80 за матч. При этом соперники забивают в ворота «Ахмата» в среднем по 1.40 мяча за игру. Команда на спаде, и пока не видно, за счeт чего можно было бы кардинально изменить ситуацию.

Факты о командах

«Динамо» Махачкала

  • Не выигрывает в 8 матчах РПЛ подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 13 из 15 последних матчей
  • Единственная победа в последних играх – в Кубке (1:0 против «Пари НН»)

«Ахмат»

  • Проиграл 3 матча РПЛ подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 9 матчах РПЛ подряд
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.33
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо Мх
1 : 0
03.08.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
1 : 1
18.05.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо Мх
1 : 0
19.08.2024
Ахмат

Прогноз на матч

Обе команды проводят слабый старт сезона. «Динамо Махачкала» не может победить в РПЛ уже более полугода, а «Ахмат» полностью провалил старт с тремя поражениями. Обе команды имеют серьeзные проблемы в защите, но при этом способны находить моменты у чужих ворот. При текущей форме и уязвимости обеих оборон наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором обе команды отличатся. Также нельзя исключать ничейный исход – команды примерно равны по качеству игры и состоянию.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.00
  • Ничья – коэффициент 3.30

Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Мх
Рекомендуем
