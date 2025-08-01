В рамках 3-го тура Второй лиги «Иртыш» сыграет дома с «Кубанью». Обе команды начали сезон с разной динамикой, но объединяет их одно – нестабильность в обороне при неплохих атакующих показателях. Эта встреча может получиться открытой и результативной, если судить по текущей форме соперников.

«Иртыш»

Омичи стартовали в чемпионате двумя уверенными победами: над «Калугой» и «Динамо Владивосток». Однако стоит учитывать, что «Иртыш» регулярно испытывает трудности в защите – команда пропускает уже 6 матчей подряд, а в последних пяти играх получила 8 голов (в среднем 1.60 за матч). В атаке показатели скромнее – всего 5 мячей за 5 встреч. Тем не менее, на фоне соперников клуб сейчас демонстрирует уверенную игру и показывает, что способен набирать очки даже в нестабильной форме.

«Кубань»

Краснодарцы проиграли оба стартовых матча сезона, уступив «Динамо Владивосток» и «Родине-2». Несмотря на поражения, команда забивает регулярно – в шести матчах подряд, включая товарищеские встречи. За последние пять игр «Кубань» забила 8 голов (в среднем 1.60), но и пропустила 10 (по 2.00 за матч). Уязвимая оборона и агрессивный стиль игры – ключевые характеристики команды на старте сезона.

Факты о командах

«Иртыш»

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем пропускает 1.60 гола за матч

Забивает в среднем 1.00 за игру

Две победы подряд в лиге

«Кубань»

Забивает в 6 последних матчах

Средняя результативность – 1.60 гола за матч

В обороне – 2.00 пропущенных гола за игру

Два поражения в первых турах

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур Иртыш 0 : 0 Кубань

Прогноз на матч

На старте сезона обе команды склонны к открытой игре. У «Иртыша» – стабильная атака и нестабильная оборона, у «Кубани» – высокая результативность и значимые провалы в защите. В таком сценарии на первый план выходит ставка на результативный матч. Вероятность обмена голами высока: обе команды регулярно забивают, а оборонительные линии пока не внушают доверия. При этом более организованный «Иртыш» выглядит предпочтительнее, особенно на своeм поле.

Рекомендованные ставки: