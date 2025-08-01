Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Иртыш» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 1.72

01 августа 2025 8:29
Иртыш - Кубань
02 авг. 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Обе команды забьют
Сделать ставку

В рамках 3-го тура Второй лиги «Иртыш» сыграет дома с «Кубанью». Обе команды начали сезон с разной динамикой, но объединяет их одно – нестабильность в обороне при неплохих атакующих показателях. Эта встреча может получиться открытой и результативной, если судить по текущей форме соперников.

«Иртыш»

Омичи стартовали в чемпионате двумя уверенными победами: над «Калугой» и «Динамо Владивосток». Однако стоит учитывать, что «Иртыш» регулярно испытывает трудности в защите – команда пропускает уже 6 матчей подряд, а в последних пяти играх получила 8 голов (в среднем 1.60 за матч). В атаке показатели скромнее – всего 5 мячей за 5 встреч. Тем не менее, на фоне соперников клуб сейчас демонстрирует уверенную игру и показывает, что способен набирать очки даже в нестабильной форме.

«Кубань»

Краснодарцы проиграли оба стартовых матча сезона, уступив «Динамо Владивосток» и «Родине-2». Несмотря на поражения, команда забивает регулярно – в шести матчах подряд, включая товарищеские встречи. За последние пять игр «Кубань» забила 8 голов (в среднем 1.60), но и пропустила 10 (по 2.00 за матч). Уязвимая оборона и агрессивный стиль игры – ключевые характеристики команды на старте сезона.

Факты о командах

«Иртыш»

  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем пропускает 1.60 гола за матч
  • Забивает в среднем 1.00 за игру
  • Две победы подряд в лиге

«Кубань»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • Средняя результативность – 1.60 гола за матч
  • В обороне – 2.00 пропущенных гола за игру
  • Два поражения в первых турах

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Иртыш
0 : 0
02.08.2025
Кубань

Прогноз на матч

На старте сезона обе команды склонны к открытой игре. У «Иртыша» – стабильная атака и нестабильная оборона, у «Кубани» – высокая результативность и значимые провалы в защите. В таком сценарии на первый план выходит ставка на результативный матч. Вероятность обмена голами высока: обе команды регулярно забивают, а оборонительные линии пока не внушают доверия. При этом более организованный «Иртыш» выглядит предпочтительнее, особенно на своeм поле.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.72
  • Победа «Иртыша» – коэффициент 2.10

1.72
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Кубань Иртыш
Другие прогнозы
16.08.2025
14:30
2.05
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Астон Вилла - Ньюкасл
Победа «Астон Виллы»
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.61
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сандерленд - Вест Хэм
победа «Вест Хэма» с форой 0
16.08.2025
17:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Алания - Тюмень
Победа «Алании»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 