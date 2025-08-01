Введите ваш ник на сайте
«Чайка» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 8.00

01 августа 2025 8:57
Чайка - Волга
02 авг. 2025, суббота 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
8.00
Победа «Чайки»
Сделать ставку

В субботу, 2 августа, в 3-м туре российской Первой лиги сыграют «Чайка» и «Волга». Матч пройдет в Песчаноперекопском, начало – в 19:30 (мск).

«Чайка»

В сезоне-2024/25 «Чайка» заняла 13-е место в Первой лиге. В новом сезоне команда Дмитрия Комбарова располагается на 4-й позиции, набрав 4 очка. «Чайка» добыла 1 победу и 1 раз сыграла вничью, разница мячей – 3:0.

Последние результаты «Чайки» в Первой лиге:

  • 26.07.25 «Сокол» – «Чайка» – 0:0;
  • 20.07.25 «Енисей» – «Чайка» – 0:3.

«Волга»

Команда из Ульяновска в предыдущем чемпионате Второй лиги заняла 2-е место и вышла в Первую лигу напрямую. В сезоне-2025/26 «Волга» не набрала ни одного очка в 2 турах Первой лиги и занимает 17-е место в таблице. Подопечные Михаила Белова потерпели 2 поражения, разница мячей – 2:4.

Предыдущие результаты «Волги»:

  • 26.07.25 «Волга» – КАМАЗ – 1:2 Первая лига;
  • 19.07.25 «Волга» – «Ротор» – 1:2 Первая лига;
  • 12.07.25 «Орша» – «Волга» – 0:7 Товарищеская игра.

Очные встречи во Второй лиге

  • 01.10.23 «Чайка» – «Волга» – 1:0;
  • 06.08.23 «Волга» – «Чайка» – 1:2.

Прогноз на матч «Чайка» – «Волга»

«Чайка» без поражений сыграла в двух стартовых матчах и не пропустила ни гола. «Волга» проиграла две игры дома, кроме того, статистика личных встреч говорит в пользу хозяев поля. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 8.00.

8.00
Победа «Чайки»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Волга Чайка
18+
18+
