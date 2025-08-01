Введите ваш ник на сайте
«Краснодар» - «Динамо»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 1.45

01 августа 2025 8:49
Краснодар - Динамо
02 авг. 2025, суббота 20:30 | Россия. Премьер-лига, 3 тур
1.45
Победа «Динамо» с форой +1
2 августа 2025 года в 20:30 состоится матч третьего тура нового сезона в

российской Премьер-Лиге. Действующий чемпион «Краснодар» будет принимать амбициозную команду из столицы – «Динамо» Валерия Карпина.

«Краснодар»

Чемпион Премьер-Лиги крайне посредственно начал новую кампанию. Вслед за поражением в игре с «Локо» последовала новая неудача. На сей раз в мид-уик в кубковом поединке с «Крыльями Советов». Добавьте сюда и то, что ранее подопечные Мурада Мусаева не смогли взять Суперкубок России, уступив ЦСКА. На дворе только начинается третий месяц лета, а с «Краснодаром» все чаще ассоциируется термин «кризис».

Последние три игры:

  • Краснодар – Крылья Советов 1:2
  • Краснодар – Локомотив 1:2
  • Пари НН – Краснодар 0:3

«Динамо» Москва

«Бело-голубые» продолжают проходить процедуру адаптации к требованиям и наработкам нового тренера – Валерия Карпина. В РПЛ «Динамо» набрал 4 очка в двух турах, в Кубке в несколько экспериментальном варианте состава «динамовцы» разобрались с ПФК «Сочи».

На данный момент основной проблемой «бело-голубых» видится слабая игра в атаке. В матче с «Балтикой» забили после стандарта, с «Ростовом» реализовали единственный опасный момент… «Трешку» в ворота «Сочи» особо учитывать не стоит, потому как «южане» пропускают много и со в кусом едва ли не в каждом матче…

Последние три игры:

  • Динамо Москва – Сочи 3:2
  • Динамо Москва – Ростов 1:0
  • Динамо Москва – Балтика 1:1

Очные встречи:

  • Краснодар – Динамо Москва 3:0
  • Динамо Москва – Краснодар 1:2
  • Краснодар – Динамо Москва 1:0

Прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо» Москва

У «быков» наблюдаются явные проблемы, чем вполне может воспользоваться команда Карпина. «Бело-голубые» способны навязать борьбу кризисному чемпиону.

Прогноз: победа «Динамо» с форой +1, коэффициент – 1.45. Прогноз на точный счет – 1:1.

1.45
Победа «Динамо» с форой +1
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар
