26 июля в Костанае на стадионе «Орталык» состоится ключевая игра 18-го тура Премьер-лиги Казахстана, в которой «Тобол» примет «Кайрат». Команды подходят к матчу в числе лидеров турнирной таблицы: гости из Алматы занимают вторую строчку, а хозяева отстают всего на два очка. Оба клуба находятся в хорошей форме, что обещает зрелищное и упорное противостояние с высокой вероятностью результативности.

«Тобол»

Коллектив из Костаная сохраняет беспроигрышную серию на протяжении 10 матчей, уверенно закрепившись в верхней части таблицы. В 16 турах команда набрала 35 очков и занимает 3-е место. В атаке «Тобол» опирается на результативность Ислама Чеснокова, который забил 7 голов. Команда стабильно находит моменты: 9 мячей в последних 5 матчах, в среднем – 1.80 за игру.

При этом оборона не безупречна – 6 пропущенных за тот же период (1.20 в среднем), и в 6 из 8 последних матчей команда позволяла соперникам поражать свои ворота. Несмотря на надeжность в обороне против середняков, «Тобол» всe ещe уязвим против высококлассных атакующих соперников.

«Кайрат»

Алматинцы также демонстрируют отличную форму: в чемпионате не проигрывают уже 6 туров подряд, при этом забивают в каждом из последних 7 матчей. После 17 игр на счету команды 37 очков и 2-е место в таблице. В атаке «Кайрат» полагается на Дастана Сатпаева, оформившего 10 голов за сезон. В 5 последних встречах команда отличилась 8 раз.

Оборона играет стабильно, но не без слабых эпизодов – 4 пропущенных мяча в 5 турах. Дополнительной нагрузкой служат еврокубки: клуб недавно вылетел из Лиги чемпионов после поражения от КуПС, что может сказаться как на мотивации, так и на физическом состоянии состава в Костанае.

Факты о командах

«Тобол»

Не проигрывает в 10 матчах Премьер-лиги подряд

В среднем: 1.80 гола забито и 1.20 пропущено за 5 последних игр

Забивает в 16 из 18 матчей сезона

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Кайрат»

Не проигрывает в 6 матчах Премьер-лиги

В среднем: 1.60 гола забито и 0.80 пропущено за 5 последних игр

Забивает в 7 турах подряд

Участвовал в квалификации Лиги чемпионов на неделе

Прогноз на матч «Тобол» – «Кайрат»

Матч обещает быть динамичным и результативным: обе команды играют на высоких скоростях и обладают мощной атакой. «Тобол» стабилен дома и редко уходит без гола, но оборона регулярно допускает ошибки. У «Кайрата» выше общий класс и опыт, но возможен спад на фоне плотного графика. Логичным сценарием выглядит ставка на обмен голами и общий высокий тотал. Небольшое преимущество стоит отдать хозяевам, которые играют на свежих ногах и перед родной публикой.

Рекомендованные ставки