Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Тобол» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.75

25 июля 2025 12:03
Тобол - Кайрат
26 июл. 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Обе команды забьют
Сделать ставку

26 июля в Костанае на стадионе «Орталык» состоится ключевая игра 18-го тура Премьер-лиги Казахстана, в которой «Тобол» примет «Кайрат». Команды подходят к матчу в числе лидеров турнирной таблицы: гости из Алматы занимают вторую строчку, а хозяева отстают всего на два очка. Оба клуба находятся в хорошей форме, что обещает зрелищное и упорное противостояние с высокой вероятностью результативности.

«Тобол»

Коллектив из Костаная сохраняет беспроигрышную серию на протяжении 10 матчей, уверенно закрепившись в верхней части таблицы. В 16 турах команда набрала 35 очков и занимает 3-е место. В атаке «Тобол» опирается на результативность Ислама Чеснокова, который забил 7 голов. Команда стабильно находит моменты: 9 мячей в последних 5 матчах, в среднем – 1.80 за игру.

При этом оборона не безупречна – 6 пропущенных за тот же период (1.20 в среднем), и в 6 из 8 последних матчей команда позволяла соперникам поражать свои ворота. Несмотря на надeжность в обороне против середняков, «Тобол» всe ещe уязвим против высококлассных атакующих соперников.

«Кайрат»

Алматинцы также демонстрируют отличную форму: в чемпионате не проигрывают уже 6 туров подряд, при этом забивают в каждом из последних 7 матчей. После 17 игр на счету команды 37 очков и 2-е место в таблице. В атаке «Кайрат» полагается на Дастана Сатпаева, оформившего 10 голов за сезон. В 5 последних встречах команда отличилась 8 раз.

Оборона играет стабильно, но не без слабых эпизодов – 4 пропущенных мяча в 5 турах. Дополнительной нагрузкой служат еврокубки: клуб недавно вылетел из Лиги чемпионов после поражения от КуПС, что может сказаться как на мотивации, так и на физическом состоянии состава в Костанае.

Факты о командах

«Тобол»

  • Не проигрывает в 10 матчах Премьер-лиги подряд
  • В среднем: 1.80 гола забито и 1.20 пропущено за 5 последних игр
  • Забивает в 16 из 18 матчей сезона
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Кайрат»

  • Не проигрывает в 6 матчах Премьер-лиги
  • В среднем: 1.60 гола забито и 0.80 пропущено за 5 последних игр
  • Забивает в 7 турах подряд
  • Участвовал в квалификации Лиги чемпионов на неделе

Личные встречи
17% (5)
23% (7)
60% (18)
39
Забитых мячей
63
1.3
В среднем за матч
2.1
4:0
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайрат
2 : 1
27.04.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайрат
2 : 2
25.08.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
1 : 0
15.06.2024
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайрат
2 : 1
13.08.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Тобол
2 : 3
06.05.2023
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайрат
2 : 3
05.09.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
2 : 2
16.04.2022
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол
2 : 2
28.06.2021
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайрат
2 : 2
19.04.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Тобол
0 : 4
26.10.2020
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайрат
3 : 1
21.08.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Кайрат
2 : 0
26.10.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Тобол
3 : 5
21.07.2019
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайрат
0 : 1
05.05.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
0 : 0
21.10.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кайрат
1 : 0
29.07.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Тобол
1 : 0
13.05.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
2 : 0
24.09.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Кайрат
2 : 0
17.06.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
2 : 2
12.04.2017
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Кайрат
3 : 2
10.07.2016
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Тобол
1 : 2
10.05.2016
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Тобол
1 : 3
26.07.2015
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Кайрат
4 : 0
07.03.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур
Кайрат
3 : 1
22.06.2014
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур
Тобол
2 : 2
19.04.2014
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Тобол
2 : 3
14.06.2013
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайрат
4 : 2
14.04.2013
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 26 тур
Кайрат
1 : 0
28.10.2012
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Тобол
4 : 0
10.03.2012
Кайрат
Показать все

Прогноз на матч «Тобол» – «Кайрат»

Матч обещает быть динамичным и результативным: обе команды играют на высоких скоростях и обладают мощной атакой. «Тобол» стабилен дома и редко уходит без гола, но оборона регулярно допускает ошибки. У «Кайрата» выше общий класс и опыт, но возможен спад на фоне плотного графика. Логичным сценарием выглядит ставка на обмен голами и общий высокий тотал. Небольшое преимущество стоит отдать хозяевам, которые играют на свежих ногах и перед родной публикой.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Тобола» больше 1 – коэффициент 1.95

1.75
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Тобол
Другие прогнозы
26.07.2025
14:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Авангард - Торпедо Миасс
Тотал больше 2.5
26.07.2025
15:00
1.65
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Слуцк - Ислочь
Победа «Ислочи»
26.07.2025
15:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Родина-2 - Кубань
Обе команды забьют
26.07.2025
16:00
1.82
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Елимай - Жетысу
Обе команды забьют
26.07.2025
16:00
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол - Кайрат
Обе команды забьют
26.07.2025
18:00
1.95
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Минск - Динамо-Брест
Обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 