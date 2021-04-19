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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Тобол
Кайрат - Тобол: обзор матча 19 апреля 2021
Кайрат
19.04.2021, понедельник, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Тобол
20'
Х. Канте
68'
Х. Канте
3'
А. Нургалиев
70'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Тобол
Замена
Эсеола
️️️️
В. Лав
90'
88'
Замена
Р. Асранкулов
️️️️
Р. Валиуллин
Замена
Д. Миканович
️️️️
Д. Усенов
84'
Пенальти не реализован!
Н. Алип
83'
Красная карточка
К. Оганесян
82'
79'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
С. Жарынбетов
Замена
Д. Усенов
️️️️
Ш. Мамба
78'
76'
Желтая карточка
А. Тагыберген
70'
ГОЛ! 2:2!
Н. Николич
ГОЛ! 2:1!
Х. Канте
68'
54'
Желтая карточка
С. Жарынбетов
46'
Замена
Н. Николич
️️️️
Э. Лобжанидзе
35'
Замена
C. Fonseca
️️️️
Т. Силва
Желтая карточка
К. Оганесян
25'
ГОЛ! 1:1!
Х. Канте
20'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Нургалиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
27
Небойса Косович
ЦП
24
Хосе Канте
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Руслан Валиуллин
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
13
Азат Нургалиев
ЦП
77
Тони Силва
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
18
Эсеола
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Тобол
1
Егор Цуприков
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
29
Душан Йованчич
ОП
18
Зоран Тошич
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
0
C. Fonseca
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
3-2-1-1-3
92
Покатилов
20
Дугалич
23
Поляков
28
Алип
5
Суюмбаев
13
Оганесян
27
Косович
11
Алыкулов
19
Вагнер Лав
45
Мамба
24
Канте
3-1-4-2
35
Мокин
22
Марочкин
2
Малый
55
Аманович
29
Жарынбетов
9
Валиуллин
7
Мужиков
13
Нургалиев
8
Тагыберген
29
Лобжанидзе
77
Силва
Усенов
24
Миканович
24
Миканович
Усенов
19
Вагнер Лав
18
Эсеола
18
Эсеола
19
Вагнер Лав
45
Мамба
47
Усенов
47
Усенов
45
Мамба
9
Валиуллин
3
Асранкулов
3
Асранкулов
9
Валиуллин
29
Жарынбетов
77
Мирошниченко
77
Мирошниченко
29
Жарынбетов
77
Силва
0
0
77
Силва
29
Лобжанидзе
23
Николич
23
Николич
29
Лобжанидзе
Остались в запасе
Кайрат
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
22
Султанбек Астанов
ПП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
1
Егор Цуприков
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
1
Султан Бусурманов
ВР
18
Зоран Тошич
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
22
Султанбек Астанов
ПП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
1
Егор Цуприков
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
1
Султан Бусурманов
ВР
18
Зоран Тошич
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайрат - Тобол
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
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