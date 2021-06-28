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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Кайрат
Тобол - Кайрат: обзор матча 28 июня 2021
Тобол
28.06.2021, понедельник, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Кайрат
53'
Р. Валиуллин
66'
Р. Дугалич (АГ)
23'
А. Шушеначев
76'
В. Лав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тобол - Кайрат
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
Н. Николич
82'
Замена
С. Абилгазы
️️️️
А. Нургалиев
82'
81'
Желтая карточка
Х. Канте
76'
ГОЛ! 2:2!
В. Лав
Красная карточка
С. Мужиков
75'
Замена
С. Мужиков
️️️️
Т. Силва
73'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Дугалич
66'
Замена
Ж. Манзорро
️️️️
Д. Мирошниченко
64'
63'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
А. Шушеначев
Желтая карточка
Р. Валиуллин
59'
ГОЛ! 1:1!
Р. Валиуллин
53'
52'
Желтая карточка
А. Абикен
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Шушеначев
Желтая карточка
А. Тагыберген
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Руслан Валиуллин
ЦП
13
Азат Нургалиев
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
77
Тони Силва
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
96
Айбол Абикен
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
24
Хосе Канте
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Тобол
1
Егор Цуприков
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
0
C. Fonseca
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
4-1-3-2
35
Мокин
55
Аманович
22
Марочкин
2
Малый
77
Мирошниченко
29
Жарынбетов
8
Тагыберген
9
Валиуллин
13
Нургалиев
77
Силва
23
Николич
3-2-2-3
92
Покатилов
20
Дугалич
23
Поляков
28
Алип
13
Оганесян
5
Суюмбаев
96
Абикен
27
Косович
19
Вагнер Лав
11
Шушеначев
24
Канте
77
Мирошниченко
17
Манзорро
17
Манзорро
77
Мирошниченко
13
Нургалиев
21
Абилгазы
21
Абилгазы
13
Нургалиев
77
Силва
7
Мужиков
7
Мужиков
77
Силва
23
Николич
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
23
Николич
11
Шушеначев
11
Алыкулов
11
Алыкулов
11
Шушеначев
Остались в запасе
Тобол
Кайрат
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
0
C. Fonseca
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
1
Егор Цуприков
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
18
Зоран Тошич
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
22
Султанбек Астанов
ПП
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
47
Данияр Усенов
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
0
C. Fonseca
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
1
Егор Цуприков
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
18
Зоран Тошич
ЦП
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
22
Султанбек Астанов
ПП
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
47
Данияр Усенов
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Тобол - Кайрат
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
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