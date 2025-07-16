Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прогноз на точный счёт матча «Сеара» – «Коринтианс»: 17 июля 2025

16 июля 2025 9:28
Сеара - Коринтианс
17 июл. 2025, четверг 01:30 | Бразилия. Серия А, 14 тур
Перейти в онлайн матча
6.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Сеары»
Сделать ставку

17 июля в Бразилии на стадионе Кастелао состоится матч 14-го тура Серии A, в котором встретятся «Сеара» и «Коринтианс». Обе команды находятся в достаточно хорошей форме, но у «Сеары» есть преимущество, особенно на своeм поле, где они не проигрывают в последних играх. Несмотря на победу «Сеары» в последней встрече с «Форталезой» и небольшой отрыв от «Коринтианса», встреча обещает быть напряжeнной, так как обе команды продолжают бороться за высокие позиции в таблице.

«Сеара»

«Сеара» набрала 18 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. После победы над «Форталезой» в последнем туре (0:1) команда подтвердила свою хорошую форму. В последних 5 играх «Сеара» забивает 5 голов, но также пропускает 5, что говорит о не всегда надeжной защите. Тем не менее, игра на своeм стадионе даeт им большое преимущество, так как они не проигрывают в 6 последних домашних встречах. «Сеара» будет стремиться укрепить своe положение и добиться очередной победы в предстоящем матче.

«Коринтианс»

«Коринтианс» находится в непростом положении, не выигрывая в последних четырeх матчах. В последних 5 играх команда забивает в среднем 2 гола за матч, но и пропускает 4. Слабая оборона в сочетании с низкой результативностью делает «Коринтианс» уязвимыми, особенно в выездных играх. В последней встрече с «Ред Булл Брагантино» команда проиграла (1:2), что усугубляет их положение. «Коринтианс» будет стараться найти свой путь к воротам «Сеары», но им предстоит тяжeлая борьба.

Факты о командах

«Сеара»

  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч, пропускает 1.00 (последние 5 игр)
  • Побеждает в 3 последних матчах против «Коринтианса» на своeм стадионе
  • Хорошая форма в атаке, но защита остаeтся уязвимой

«Коринтианс»

  • Забивает в среднем 0.40 гола за матч, пропускает 0.80 (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • Проблемы с атакой и обороной, особенно в выездных играх

Личные встречи
40% (4)
20% (2)
40% (4)
14
Забитых мячей
14
1.4
В среднем за матч
1.4
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 36 тур
Коринтианс
1 : 0
06.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сеара
3 : 1
17.07.2022
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сеара
2 : 1
26.11.2021
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 16 тур
Коринтианс
3 : 1
15.08.2021
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коринтианс
2 : 1
04.02.2021
Сеара
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сеара
2 : 1
12.10.2020
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сеара
0 : 1
05.12.2019
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коринтианс
2 : 2
07.09.2019
Сеара
Бразилия. Серия А, 23 тур
Сеара
2 : 1
06.09.2018
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
1 : 1
06.05.2018
Сеара
Показать все

Прогноз на матч

«Сеара» будет фаворитом этого матча, учитывая их хорошую форму на домашнем стадионе. Хотя «Коринтианс» способен забить, их атакующая линия не в лучшем состоянии, что делает задачу против «Сеары» ещe сложнее. Мы ожидаем, что «Сеара» одержит победу, но «Коринтианс» всe же забьeт, так как их атака в последние недели работает лучше. Таким образом, прогнозируем победу «Сеары», но с участием обеих команд в атаке.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Сеары»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Сеары» – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.10

6.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Сеары»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Коринтианс Сеара
Другие прогнозы
16.07.2025
21:45
6.00
Лига чемпионов, 1 раунд
Линфилд - Шелбурн
Точный счёт 2:1 в пользу «Линфилда»
16.07.2025
21:45
5.50
Лига чемпионов, 1 раунд
Динамо Мн - Лудогорец
Точный счёт 1:1
16.07.2025
21:45
1.85
Лига чемпионов, 1 раунд
Динамо Мн - Лудогорец
Ставка на тотал меньше 2.5
16.07.2025
21:45
1.75
Лига чемпионов, 1 раунд
Линфилд - Шелбурн
Ставка на обе забьют
17.07.2025
01:00
6.50
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас - Мирассол
Точный счёт 2:1 в пользу «Палмейраса»
17.07.2025
01:30
6.20
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара - Коринтианс
Точный счёт 3:1 в пользу «Сеары»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 