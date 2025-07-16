17 июля в Бразилии на стадионе Кастелао состоится матч 14-го тура Серии A, в котором встретятся «Сеара» и «Коринтианс». Обе команды находятся в достаточно хорошей форме, но у «Сеары» есть преимущество, особенно на своeм поле, где они не проигрывают в последних играх. Несмотря на победу «Сеары» в последней встрече с «Форталезой» и небольшой отрыв от «Коринтианса», встреча обещает быть напряжeнной, так как обе команды продолжают бороться за высокие позиции в таблице.

«Сеара»

«Сеара» набрала 18 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. После победы над «Форталезой» в последнем туре (0:1) команда подтвердила свою хорошую форму. В последних 5 играх «Сеара» забивает 5 голов, но также пропускает 5, что говорит о не всегда надeжной защите. Тем не менее, игра на своeм стадионе даeт им большое преимущество, так как они не проигрывают в 6 последних домашних встречах. «Сеара» будет стремиться укрепить своe положение и добиться очередной победы в предстоящем матче.

«Коринтианс»

«Коринтианс» находится в непростом положении, не выигрывая в последних четырeх матчах. В последних 5 играх команда забивает в среднем 2 гола за матч, но и пропускает 4. Слабая оборона в сочетании с низкой результативностью делает «Коринтианс» уязвимыми, особенно в выездных играх. В последней встрече с «Ред Булл Брагантино» команда проиграла (1:2), что усугубляет их положение. «Коринтианс» будет стараться найти свой путь к воротам «Сеары», но им предстоит тяжeлая борьба.

Факты о командах

«Сеара»

Забивает в среднем 1.00 гола за матч, пропускает 1.00 (последние 5 игр)

Побеждает в 3 последних матчах против «Коринтианса» на своeм стадионе

Хорошая форма в атаке, но защита остаeтся уязвимой

«Коринтианс»

Забивает в среднем 0.40 гола за матч, пропускает 0.80 (последние 5 игр)

Не выигрывает в 4 последних матчах

Проблемы с атакой и обороной, особенно в выездных играх

Прогноз на матч

«Сеара» будет фаворитом этого матча, учитывая их хорошую форму на домашнем стадионе. Хотя «Коринтианс» способен забить, их атакующая линия не в лучшем состоянии, что делает задачу против «Сеары» ещe сложнее. Мы ожидаем, что «Сеара» одержит победу, но «Коринтианс» всe же забьeт, так как их атака в последние недели работает лучше. Таким образом, прогнозируем победу «Сеары», но с участием обеих команд в атаке.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Сеары»

Рекомендованные ставки: