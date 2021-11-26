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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Коринтианс
Сеара - Коринтианс: обзор матча 26 ноября 2021
Сеара
26.11.2021, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Коринтианс
6'
Вина
87'
Й. Гонсалес
84'
Р. Гедес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Коринтианс
Желтая карточка
K.
90'
+5
Желтая карточка
J. Ricardo
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Й. Гонсалес
Пас отдал
I.
87'
84'
ГОЛ! 1:1!
Р. Гедес
Пас отдал
Виллиан
82'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Фагнер
82'
Замена
Витиньо
️️️️
Габриэль
75'
Желтая карточка
Фагнер
Замена
K.
️️️️
С. Мендоса
75'
Замена
W. Oliveira
️️️️
Ф. Собрал
75'
69'
Замена
Г. Силва
️️️️
Г. Перейра
Замена
Рик
️️️️
Лима
64'
63'
Желтая карточка
Кассио
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
J.
63'
57'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Луан
Замена
Жоржиньо
️️️️
Вина
52'
45'
Желтая карточка
Габриэль
Желтая карточка
Ф. Собрал
21'
ГОЛ! 1:0!
Вина
Пас отдал
Лима
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
2
Igor
ЦЗ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
45
Лима
ЦФ
29
Вина
ЦФ
9
Jael
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
6
Габриэль
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Сеара
25
Марлон
ЦП
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
1
Richard
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
37
Рик
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
39
Хавьер
ОП
43
Витиньо
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
19
Густаво Силва
ПВ
28
Адсон
ЦФ
34
Léo Santos
ЦФ
1-5
2
19
9
29
Вина
45
Лима
88
Собрал
4-1-1-3-1
1
Кассио
23
Фагнер
4
Виктор
4
Жил
6
Питон
6
Габриэль
37
Ду Кейрос
11
Перейра
7
Луан
10
Гедес
21
Жо
7
Мендоса
70
70
7
Мендоса
29
Вина
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
29
Вина
45
Лима
37
Рик
37
Рик
45
Лима
88
Собрал
55
55
88
Собрал
9
11
Гонсалес
11
Гонсалес
9
23
Фагнер
18
Педро
18
Педро
23
Фагнер
6
Габриэль
43
Витиньо
43
Витиньо
6
Габриэль
7
Луан
7
Аугусто
7
Аугусто
7
Луан
11
Перейра
19
Силва
19
Силва
11
Перейра
Остались в запасе
Сеара
Коринтианс
25
Марлон
ЦП
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
1
Richard
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
6
Фабио Сантос
ЛЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
33
Матеус Донелли
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
28
Адсон
ЦФ
34
Léo Santos
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
25
Марлон
ЦП
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
1
Richard
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Остались в запасе
6
Фабио Сантос
ЛЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
33
Матеус Донелли
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
28
Адсон
ЦФ
34
Léo Santos
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Сеара - Коринтианс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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