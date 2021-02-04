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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Сеара
Коринтианс - Сеара: обзор матча 04 февраля 2021
Коринтианс
04.02.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Сеара
21'
Ф. Сантос (П)
28'
Л. Натель
15'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Сеара
Замена
Г. Камачо
️️️️
В. Кантильо
81'
Замена
Хавьер
️️️️
Габриэль
81'
Замена
Рамиро
️️️️
Г. Силва
81'
75'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
Ф. Собрал
Замена
Жо
️️️️
Л. Натель
71'
64'
Замена
W.
️️️️
Клебер
Замена
М. Витал
️️️️
Á. Araos
60'
52'
Замена
S. Mineiro
️️️️
Л. Чу
52'
Замена
E. Brock
️️️️
Л. Отавио
46'
Замена
K.
️️️️
A.
ГОЛ! 2:1!
Л. Натель
Пас отдал
Г. Силва
28'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Сантос
21'
15'
ГОЛ! 0:1!
F.
Пас отдал
Вина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
6
Габриэль
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Сеара
6
Луис Отавио
ЦЗ
4
Клаус
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
21
Жо
ЦФ
Сеара
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
37
Рик
ПВ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
4-3-1-2
1
Кассио
6
Сантос
23
Фагнер
4
Мендес
4
Жил
30
Кантильо
11
Отеро
6
Габриэль
19
Силва
19
Натель
32
3-1-3-4
2
Хавьер
4
Клаус
6
Отавио
88
Собрал
45
Лима
29
Вина
7
Чу
19
14
9
Клебер
1
19
Натель
21
Жо
21
Жо
19
Натель
6
Габриэль
39
Хавьер
39
Хавьер
6
Габриэль
30
Кантильо
29
Камачо
29
Камачо
30
Кантильо
19
Силва
17
Рамиро
17
Рамиро
19
Силва
32
10
Витал
10
Витал
32
7
Чу
11
11
7
Чу
14
70
70
14
9
Клебер
91
91
9
Клебер
6
Отавио
4
4
6
Отавио
88
Собрал
9
Визеу
9
Визеу
88
Собрал
Остались в запасе
Коринтианс
Сеара
34
Рауль Густаво
ЦЗ
11
Габриэль Перейра
ПВ
70
Рони
ЦП
7
Луан
АП
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
37
Рик
ПВ
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
55
William Oliveira
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
34
Рауль Густаво
ЦЗ
11
Габриэль Перейра
ПВ
70
Рони
ЦП
7
Луан
АП
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
Остались в запасе
37
Рик
ПВ
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
55
William Oliveira
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Коринтианс - Сеара
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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