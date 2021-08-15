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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Сеара
Коринтианс - Сеара: обзор матча 15 августа 2021
Коринтианс
15.08.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
3 : 1
Завершен
Сеара
68'
Р. Аугусто
70'
Рик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Сеара
84'
Желтая карточка
J.
Замена
Маркиньос
️️️️
Г. Силва
76'
Замена
Хавьер
️️️️
Жулиано
76'
74'
Замена
Эрик
️️️️
Лима
74'
Замена
Айртон
️️️️
С. Мендоса
70'
ГОЛ! 1:1!
Рик
Пас отдал
J.
ГОЛ! 1:0!
Р. Аугусто
Пас отдал
Жулиано
68'
63'
Замена
П. Наресси
️️️️
Марлон
63'
Замена
J.
️️️️
Клебер
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Рони
62'
46'
Замена
Рик
️️️️
Жоржиньо
Желтая карточка
Ф. Сантос
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
6
Габриэль
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Адсон
ЦФ
1
Кассио
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
21
Жо
ЦФ
70
Рони
ЦФ
4
Жил
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
45
Лима
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Коринтианс
10
Матеус Витал
ЦП
7
Ренато Аугусто
ЦП
7
Луан
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
Сеара
50
Vinícius Machado
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
37
Рик
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
9
Jael
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
3-1-1-5
6
Сантос
4
Виктор
23
Фагнер
6
Габриэль
20
Жулиано
19
Силва
4
Жил
70
Рони
21
Жо
1
Кассио
1-1-5
24
Мессиас
25
Марлон
7
Мендоса
27
6
Отавио
91
Пачеко
88
Собрал
70
Рони
7
Аугусто
7
Аугусто
70
Рони
20
Жулиано
39
Хавьер
39
Хавьер
20
Жулиано
19
Силва
10
Маркиньос
10
Маркиньос
19
Силва
17
Жоржиньо
37
Рик
37
Рик
17
Жоржиньо
45
Лима
33
Эрик
33
Эрик
45
Лима
7
Мендоса
11
Айртон
11
Айртон
7
Мендоса
25
Марлон
6
Наресси
6
Наресси
25
Марлон
9
Клебер
9
9
9
Клебер
Остались в запасе
Коринтианс
Сеара
10
Матеус Витал
ЦП
7
Луан
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
50
Vinícius Machado
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
10
Матеус Витал
ЦП
7
Луан
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
Остались в запасе
50
Vinícius Machado
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Коринтианс - Сеара
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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