В субботу, 29 июня, лидер чемпионата «Астана» принимает на своем поле «Кызыл-Жар». Хозяева продолжают уверенно набирать очки и подтверждают статус главного фаворита Премьер-лиги, в то время как гости борются за возвращение стабильности после серии неудач.

«Астана»

Команда из столицы Казахстана проводит один из своих лучших отрезков в сезоне. Подопечные тренерского штаба выиграли 5 матчей подряд, набрав 33 очка в 14 турах, и лидируют в таблице. «Астана» – лидер турнира по количеству голов (29), лучшая по разнице мячей (+17) и по общему числу побед. В последних пяти турах команда отличилась 14 раз – в среднем по 2.8 мяча за игру. Даже на выезде клуб демонстрирует уверенность, а на родном стадионе атакующая мощь достигает максимального эффекта. Лидером остаeтся Томасов, оформивший 7 мячей в 14 турах.

«Кызыл-Жар»

У команды из Петропавловска противоположная динамика: уже 6 матчей подряд без побед. Коллектив не может стабилизировать игру ни в атаке, ни в обороне – всего 4 забитых и 6 пропущенных за последние 5 туров. В двух крайних матчах против «Кайрата» и «Ордабасы» «Кызыл-Жар» набрал всего одно очко. Главная угроза в атаке – Дарко Зорич, но и он испытывает трудности с реализацией. На выезде команда играет аккуратно, но вынуждена много обороняться, что против «Астаны» – критично.

Факты о командах

«Астана»

Побеждает в 5 последних матчах

В среднем 2.8 гола за матч в последних 5 турах

Забивает в 16 матчах подряд

Пропускает в среднем 0.8 мяча за игру в последних 5 турах

«Кызыл-Жар»

Не выигрывает в 6 последних матчах

В среднем 0.8 гола за матч в последних 5 турах

Пропускает в 4 последних турах

В среднем 1.2 пропущенных за игру в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Астана» – «Кызыл-Жар»

С учeтом текущей формы и атакующего потенциала хозяев, «Астана» будет доминировать с первых минут. «Кызыл-Жар» попытается сыграть вторым номером и удержать счeт, но вряд ли сможет противостоять скоростной и вариативной атаке соперника. Ожидаем уверенную победу хозяев с сухим счeтом.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Астаны».

Рекомендованные ставки: