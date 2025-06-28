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Прогноз на точный счет матча «Астана» – «Кызыл-Жар»: Премьер-лига Казахстана, 29 июня 2025

28 июня 2025 9:50
Астана - Кызыл-Жар
29 июн. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
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6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Астаны»
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В субботу, 29 июня, лидер чемпионата «Астана» принимает на своем поле «Кызыл-Жар». Хозяева продолжают уверенно набирать очки и подтверждают статус главного фаворита Премьер-лиги, в то время как гости борются за возвращение стабильности после серии неудач.

«Астана»

Команда из столицы Казахстана проводит один из своих лучших отрезков в сезоне. Подопечные тренерского штаба выиграли 5 матчей подряд, набрав 33 очка в 14 турах, и лидируют в таблице. «Астана» – лидер турнира по количеству голов (29), лучшая по разнице мячей (+17) и по общему числу побед. В последних пяти турах команда отличилась 14 раз – в среднем по 2.8 мяча за игру. Даже на выезде клуб демонстрирует уверенность, а на родном стадионе атакующая мощь достигает максимального эффекта. Лидером остаeтся Томасов, оформивший 7 мячей в 14 турах.

«Кызыл-Жар»

У команды из Петропавловска противоположная динамика: уже 6 матчей подряд без побед. Коллектив не может стабилизировать игру ни в атаке, ни в обороне – всего 4 забитых и 6 пропущенных за последние 5 туров. В двух крайних матчах против «Кайрата» и «Ордабасы» «Кызыл-Жар» набрал всего одно очко. Главная угроза в атаке – Дарко Зорич, но и он испытывает трудности с реализацией. На выезде команда играет аккуратно, но вынуждена много обороняться, что против «Астаны» – критично.

Факты о командах

«Астана»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • В среднем 2.8 гола за матч в последних 5 турах
  • Забивает в 16 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.8 мяча за игру в последних 5 турах

«Кызыл-Жар»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем 0.8 гола за матч в последних 5 турах
  • Пропускает в 4 последних турах
  • В среднем 1.2 пропущенных за игру в последних 5 матчах

Личные встречи
86% (12)
0% (0)
14% (2)
28
Забитых мячей
8
2
В среднем за матч
0.57
4:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
09.03.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Астана
2 : 1
14.09.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
22.06.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
29.07.2023
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Астана
3 : 2
20.05.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
30.10.2022
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Астана
1 : 0
21.08.2022
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кызыл-Жар
3 : 2
27.06.2021
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Астана
3 : 1
18.04.2021
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
30.11.2020
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
4 : 0
07.03.2020
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Астана
3 : 0
26.08.2018
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Астана
2 : 0
09.05.2018
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
25.04.2018
Астана
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Прогноз на матч «Астана» – «Кызыл-Жар»

С учeтом текущей формы и атакующего потенциала хозяев, «Астана» будет доминировать с первых минут. «Кызыл-Жар» попытается сыграть вторым номером и удержать счeт, но вряд ли сможет противостоять скоростной и вариативной атаке соперника. Ожидаем уверенную победу хозяев с сухим счeтом.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Астаны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Астаны» – коэффициент 6.50
  • Победа «Астаны» с форой (-1.5) – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Астаны» больше 1.5 – коэффициент 1.75

6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Астаны»
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Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Астана
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