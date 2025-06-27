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Прогноз на точный счет матча «Динамо Минск» – «Динамо Брест»: Высшая лига Беларуси, 28 июня 2025

27 июня 2025 10:04
Динамо Мн - Динамо-Брест
28 июн. 2025, суббота 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 14 тур
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6.00
Точный счёт 1:1
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28 июня на стадионе «Динамо» в Минске состоится одно из самых ожидаемых противостояний 14-го тура белорусской Высшей лиги. Между собой сыграют команды из первой пятeрки турнирной таблицы – «Динамо Минск» и «Динамо Брест». Обе команды набрали хороший ход, но находятся в разной игровой динамике: минчане немного притормозили, а гости активно набирают очки и показывают результативный футбол.

«Динамо Минск»

Минчане занимают третье место в таблице с 26 очками, но в последних матчах заметен спад: два поражения подряд от «Немана» и «Арсенала Дзержинск» (0:1 и 1:2 соответственно). Тем не менее, в обороне команда сохраняет надeжность, пропустив всего 3 гола за 5 туров. В атаке же дела идут менее стабильно – только 4 забитых мяча за этот же период, или 0.80 в среднем за матч. Команда умеет играть на результат и часто действует прагматично, особенно дома, где не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.

«Динамо Брест»

Брестчане, несмотря на поражение от «Гомеля» (0:1) в последнем туре, показывают активный и агрессивный футбол. В последних пяти матчах они забили 13 голов – лучший показатель в лиге за этот период. В атаке выделяется Егор Корцов, уже оформивший 7 голов в 13 турах. Также впечатляет выездная форма команды – 5 побед подряд на чужом поле. Однако в защите есть проблемы: команда пропускает в среднем по 1 мячу за игру, что может стать фактором против более организованного соперника.

Факты о командах:

«Динамо Минск»

  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей

«Динамо Брест»

  • В среднем 2.60 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр)
  • Побеждает в 5 последних выездных матчах
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи
54% (19)
23% (8)
23% (8)
57
Забитых мячей
37
1.63
В среднем за матч
1.06
4:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
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Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Динамо Брест»

Матч обещает быть тактически насыщенным: «Динамо Минск» предпочтeт сыграть от обороны, стремясь контролировать темп и избежать открытого футбола, тогда как «Динамо Брест» попытается использовать свою мощную атаку и фланговую активность. Оба клуба стабильно забивают, но игра может остаться сдержанной по счeту из-за осторожности хозяев. В таких условиях минимальный перевес одного из соперников – наиболее вероятный сценарий. Ставим на результативную ничью с обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Ничья – коэффициент 3.30
  • Индивидуальный тотал «Динамо Брест» больше 0.5 – коэффициент 1.50

6.00
Точный счёт 1:1
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Динамо Мн
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