14 июня на стадионе «Карасай» «Кызыл-Жар» примет одного из лидеров чемпионата – «Актобе». Команды находятся в разной турнирной и игровой форме: хозяева – в поиске стабильности, а гости – в борьбе за лидерство. Но исторически встречи между этими соперниками носят упорный характер, а «Кызыл-Жар» хорошо проявляет себя на своeм поле.

«Кызыл-Жар»

Коллектив из Петропавловска занимает 8-е место после 11 туров, набрав 13 очков. Главная проблема команды – нестабильность: три матча без побед подряд, а последняя игра против «Окжетпеса» завершилась поражением 2:3. При этом «Кызыл-Жар» традиционно надeжен на своeм поле: 5 последних домашних матчей без поражений. В атаке команда действует прагматично – 5 голов за 5 туров (в среднем 1 за игру), и столько же пропущено. Лидер нападения – Дарко Зорич с 3 мячами в 10 играх. Команда не всегда играет остро, но дома действует уверенно и цепляется за результат.

«Актобе»

«Актобе» идeт третьим с 25 очками после 12 матчей, и несмотря на последнее поражение от «Кайрата» (1:2), остаeтся в числе претендентов на чемпионство. Команда демонстрирует стабильную результативность – 6 голов в 5 турах (в среднем 1.2 за игру) и забивает в 6 матчах подряд. Однако оборона команды сдала: 5 пропущенных за тот же отрезок и голы в трeх последних турах. Лидер атак – Жайро Жан с 5 голами в 14 матчах. Грозная атака «Актобе» сочетается с уязвимостью в защите, особенно в последних встречах.

Факты о командах:

«Кызыл-Жар»

Не побеждает в 3 последних турах.

Не проигрывает в 5 домашних матчах подряд.

В среднем: 1.00 гола забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 матчей).

Дарко Зорич – лучший бомбардир (3 гола в 10 матчах).

«Актобе»

Забил в 6 матчах подряд.

Пропустил в 3 последних играх.

В среднем: 1.20 гола забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 матчей).

Жайро Жан – 5 голов в 14 матчах.

Личные встречи 18% (2) 27% (3) 55% (6) 8 Забитых мячей 14 0.73 В среднем за матч 1.27 3:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Актобе 2 : 0 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Кызыл-Жар 0 : 2 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 23 тур Кызыл-Жар 0 : 0 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 4 тур Актобе 1 : 3 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Актобе 1 : 0 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Кызыл-Жар 1 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Актобе 1 : 1 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Кызыл-Жар 1 : 2 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 31 тур Актобе 1 : 0 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Кызыл-Жар 2 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Актобе 2 : 0 Кызыл-Жар

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Актобе»

Несмотря на разницу в положении команд, ожидать лeгкой победы гостей не стоит. «Кызыл-Жар» уверенно действует дома, играет организованно и редко позволяет разгуляться сопернику. У «Актобе» мощная атака, но уязвимая оборона, что может привести к обмену голами. Вероятным сценарием выглядит ничья с голами – «Кызыл-Жар» способен зацепиться за результат на своeм поле, особенно учитывая недавние неудачи «Актобе» на выезде.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: