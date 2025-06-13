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Прогноз на точный счёт матча «Кызыл-Жар» – «Актобе»: Премьер-лига Казахстана, 14 июня 2025

13 июня 2025 10:56
Кызыл-Жар - Актобе
14 июн. 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
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6.20
Точный счёт 1:1
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14 июня на стадионе «Карасай» «Кызыл-Жар» примет одного из лидеров чемпионата – «Актобе». Команды находятся в разной турнирной и игровой форме: хозяева – в поиске стабильности, а гости – в борьбе за лидерство. Но исторически встречи между этими соперниками носят упорный характер, а «Кызыл-Жар» хорошо проявляет себя на своeм поле.

«Кызыл-Жар»

Коллектив из Петропавловска занимает 8-е место после 11 туров, набрав 13 очков. Главная проблема команды – нестабильность: три матча без побед подряд, а последняя игра против «Окжетпеса» завершилась поражением 2:3. При этом «Кызыл-Жар» традиционно надeжен на своeм поле: 5 последних домашних матчей без поражений. В атаке команда действует прагматично – 5 голов за 5 туров (в среднем 1 за игру), и столько же пропущено. Лидер нападения – Дарко Зорич с 3 мячами в 10 играх. Команда не всегда играет остро, но дома действует уверенно и цепляется за результат.

«Актобе»

«Актобе» идeт третьим с 25 очками после 12 матчей, и несмотря на последнее поражение от «Кайрата» (1:2), остаeтся в числе претендентов на чемпионство. Команда демонстрирует стабильную результативность – 6 голов в 5 турах (в среднем 1.2 за игру) и забивает в 6 матчах подряд. Однако оборона команды сдала: 5 пропущенных за тот же отрезок и голы в трeх последних турах. Лидер атак – Жайро Жан с 5 голами в 14 матчах. Грозная атака «Актобе» сочетается с уязвимостью в защите, особенно в последних встречах.

Факты о командах:

«Кызыл-Жар»

  • Не побеждает в 3 последних турах.
  • Не проигрывает в 5 домашних матчах подряд.
  • В среднем: 1.00 гола забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 матчей).
  • Дарко Зорич – лучший бомбардир (3 гола в 10 матчах).

«Актобе»

  • Забил в 6 матчах подряд.
  • Пропустил в 3 последних играх.
  • В среднем: 1.20 гола забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 матчей).
  • Жайро Жан – 5 голов в 14 матчах.

Личные встречи
18% (2)
27% (3)
55% (6)
8
Забитых мячей
14
0.73
В среднем за матч
1.27
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Актобе
2 : 0
28.07.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
12.05.2024
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
23.09.2023
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Актобе
1 : 3
02.04.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Актобе
1 : 0
05.09.2022
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
16.04.2022
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Актобе
1 : 1
22.06.2021
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
13.04.2021
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Актобе
1 : 0
27.10.2018
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кызыл-Жар
2 : 1
07.07.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Актобе
2 : 0
29.04.2018
Кызыл-Жар
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Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Актобе»

Несмотря на разницу в положении команд, ожидать лeгкой победы гостей не стоит. «Кызыл-Жар» уверенно действует дома, играет организованно и редко позволяет разгуляться сопернику. У «Актобе» мощная атака, но уязвимая оборона, что может привести к обмену голами. Вероятным сценарием выглядит ничья с голами – «Кызыл-Жар» способен зацепиться за результат на своeм поле, особенно учитывая недавние неудачи «Актобе» на выезде.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Кызыл-Жар» больше 0.5 – коэффициент 1.60

6.20
Точный счёт 1:1
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Актобе Кызыл-Жар
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