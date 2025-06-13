14 июня на стадионе «Карасай» «Кызыл-Жар» примет одного из лидеров чемпионата – «Актобе». Команды находятся в разной турнирной и игровой форме: хозяева – в поиске стабильности, а гости – в борьбе за лидерство. Но исторически встречи между этими соперниками носят упорный характер, а «Кызыл-Жар» хорошо проявляет себя на своeм поле.
«Кызыл-Жар»
Коллектив из Петропавловска занимает 8-е место после 11 туров, набрав 13 очков. Главная проблема команды – нестабильность: три матча без побед подряд, а последняя игра против «Окжетпеса» завершилась поражением 2:3. При этом «Кызыл-Жар» традиционно надeжен на своeм поле: 5 последних домашних матчей без поражений. В атаке команда действует прагматично – 5 голов за 5 туров (в среднем 1 за игру), и столько же пропущено. Лидер нападения – Дарко Зорич с 3 мячами в 10 играх. Команда не всегда играет остро, но дома действует уверенно и цепляется за результат.
«Актобе»
«Актобе» идeт третьим с 25 очками после 12 матчей, и несмотря на последнее поражение от «Кайрата» (1:2), остаeтся в числе претендентов на чемпионство. Команда демонстрирует стабильную результативность – 6 голов в 5 турах (в среднем 1.2 за игру) и забивает в 6 матчах подряд. Однако оборона команды сдала: 5 пропущенных за тот же отрезок и голы в трeх последних турах. Лидер атак – Жайро Жан с 5 голами в 14 матчах. Грозная атака «Актобе» сочетается с уязвимостью в защите, особенно в последних встречах.
Факты о командах:
«Кызыл-Жар»
- Не побеждает в 3 последних турах.
- Не проигрывает в 5 домашних матчах подряд.
- В среднем: 1.00 гола забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 матчей).
- Дарко Зорич – лучший бомбардир (3 гола в 10 матчах).
«Актобе»
- Забил в 6 матчах подряд.
- Пропустил в 3 последних играх.
- В среднем: 1.20 гола забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 матчей).
- Жайро Жан – 5 голов в 14 матчах.
Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Актобе»
Несмотря на разницу в положении команд, ожидать лeгкой победы гостей не стоит. «Кызыл-Жар» уверенно действует дома, играет организованно и редко позволяет разгуляться сопернику. У «Актобе» мощная атака, но уязвимая оборона, что может привести к обмену голами. Вероятным сценарием выглядит ничья с голами – «Кызыл-Жар» способен зацепиться за результат на своeм поле, особенно учитывая недавние неудачи «Актобе» на выезде.
Прогноз на точный счeт: 1:1
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Кызыл-Жар» больше 0.5 – коэффициент 1.60