11 июня на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе сборная Аргентины примет Колумбию в рамках 16-го тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира. Аргентинцы уже уверенно лидируют в таблице, а Колумбия борется за место в топ-6. Команды находятся на разных полюсах формы, и эта встреча может значительно повлиять на распределение путeвок на ЧМ.
Аргентина
Сборная Аргентины в отличной форме и демонстрирует чемпионский уровень игры. Подопечные Лионеля Скалони выиграли 4 матча подряд, включая уверенную победу над Бразилией (4:1) и минимальную викторию над Чили (1:0) в предыдущем туре. Аргентинцы лидируют в таблице с 34 очками, имеют лучшую разницу мячей (+19) и лучшую атаку – 27 голов в 15 турах. Команда отличается стабильной результативностью: забивает в 10 матчах подряд, а за последние 5 игр забила 8 мячей. Лионель Месси остаeтся ключевой фигурой в атаке, на его счету 14 голов в 23 матчах отборочного цикла.
Колумбия
Сборная Колумбии продолжает испытывать трудности: команда не побеждает в пяти турах подряд, а в последнем матче сыграла безголевую ничью с Перу (0:0). Несмотря на наличие Луиса Диаса, забившего 8 голов в квалификации, команда страдает от нестабильности в атаке и уязвимой обороны. За последние 5 игр Колумбия забила всего 5 мячей, а пропустила 8 – в среднем по 1.6 за матч. Колумбийцы располагаются на 6-м месте с 21 очком, но при продолжающейся негативной серии рискуют выпасть из зоны квалификации.
Факты о командах:
Аргентина
- Лидирует в турнирной таблице с 34 очками
- Победила в 4 последних матчах
- В 10 последних матчах обязательно забивает
- Средняя результативность – 1.6 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 0.6 гола за игру
Колумбия
- Не выигрывает 5 матчей подряд
- В 5 последних играх – 5 голов и 8 пропущенных
- В среднем 1.0 гола за игру и 1.6 пропущенных
- Потеряна уверенность как в атаке, так и в защите
Прогноз на матч Аргентина – Колумбия
Доминирующая форма Аргентины, атакующая мощь и уверенная оборона делают еe очевидным фаворитом встречи. Колумбия, напротив, переживает спад и регулярно допускает ошибки в защите. Несмотря на номинальный статус важности матча для гостей, их шансы на успех в Буэнос-Айресе невелики. Аргентина способна быстро вскрыть оборону соперника и контролировать темп игры. Прогнозируем уверенную победу хозяев с минимальным числом пропущенных голов.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Аргентины
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу Аргентины – коэффициент 6.00
- Победа Аргентины – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал Аргентины больше 1.5 – коэффициент 2.05
- Колумбия не забьeт – коэффициент 2.20