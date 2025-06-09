11 июня на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе сборная Аргентины примет Колумбию в рамках 16-го тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира. Аргентинцы уже уверенно лидируют в таблице, а Колумбия борется за место в топ-6. Команды находятся на разных полюсах формы, и эта встреча может значительно повлиять на распределение путeвок на ЧМ.

Аргентина

Сборная Аргентины в отличной форме и демонстрирует чемпионский уровень игры. Подопечные Лионеля Скалони выиграли 4 матча подряд, включая уверенную победу над Бразилией (4:1) и минимальную викторию над Чили (1:0) в предыдущем туре. Аргентинцы лидируют в таблице с 34 очками, имеют лучшую разницу мячей (+19) и лучшую атаку – 27 голов в 15 турах. Команда отличается стабильной результативностью: забивает в 10 матчах подряд, а за последние 5 игр забила 8 мячей. Лионель Месси остаeтся ключевой фигурой в атаке, на его счету 14 голов в 23 матчах отборочного цикла.

Колумбия

Сборная Колумбии продолжает испытывать трудности: команда не побеждает в пяти турах подряд, а в последнем матче сыграла безголевую ничью с Перу (0:0). Несмотря на наличие Луиса Диаса, забившего 8 голов в квалификации, команда страдает от нестабильности в атаке и уязвимой обороны. За последние 5 игр Колумбия забила всего 5 мячей, а пропустила 8 – в среднем по 1.6 за матч. Колумбийцы располагаются на 6-м месте с 21 очком, но при продолжающейся негативной серии рискуют выпасть из зоны квалификации.

Факты о командах:

Аргентина

Лидирует в турнирной таблице с 34 очками

Победила в 4 последних матчах

В 10 последних матчах обязательно забивает

Средняя результативность – 1.6 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру

Колумбия

Не выигрывает 5 матчей подряд

В 5 последних играх – 5 голов и 8 пропущенных

В среднем 1.0 гола за игру и 1.6 пропущенных

Потеряна уверенность как в атаке, так и в защите

Личные встречи 36% (5) 50% (7) 14% (2) 13 Забитых мячей 9 0.93 В среднем за матч 0.64 3:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 2:2 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур Аргентина 1 : 1 Колумбия Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Колумбия 2 : 1 Аргентина Кубок Америки, Финал Аргентина 1 : 0 Колумбия Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур Аргентина 1 : 0 Колумбия Кубок Америки, 1/2 финала Аргентина 1 : 1 Колумбия Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Колумбия 2 : 2 Аргентина Кубок Америки, 1 тур Аргентина 0 : 2 Колумбия Товарищеские матчи. Сборные, Колумбия 0 : 0 Аргентина Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур Аргентина 3 : 0 Колумбия Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 4 тур Колумбия 0 : 1 Аргентина Кубок Америки, 1/4 финала Аргентина 0 : 0 Колумбия Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 13 тур Аргентина 0 : 0 Колумбия Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 4 тур Колумбия 1 : 2 Аргентина Кубок Америки, 2 тур Аргентина 0 : 0 Колумбия

Прогноз на матч Аргентина – Колумбия

Доминирующая форма Аргентины, атакующая мощь и уверенная оборона делают еe очевидным фаворитом встречи. Колумбия, напротив, переживает спад и регулярно допускает ошибки в защите. Несмотря на номинальный статус важности матча для гостей, их шансы на успех в Буэнос-Айресе невелики. Аргентина способна быстро вскрыть оборону соперника и контролировать темп игры. Прогнозируем уверенную победу хозяев с минимальным числом пропущенных голов.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Аргентины

Рекомендованные ставки: