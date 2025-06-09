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Прогноз на точный счёт матча Аргентина – Колумбия: квалификация ЧМ, 11 июня 2025

09 июня 2025 10:12
Аргентина - Колумбия
11 июн. 2025, среда 03:00 | Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
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6.00
Точный счёт 2:0 в пользу Аргентины
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11 июня на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе сборная Аргентины примет Колумбию в рамках 16-го тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира. Аргентинцы уже уверенно лидируют в таблице, а Колумбия борется за место в топ-6. Команды находятся на разных полюсах формы, и эта встреча может значительно повлиять на распределение путeвок на ЧМ.

Аргентина

Сборная Аргентины в отличной форме и демонстрирует чемпионский уровень игры. Подопечные Лионеля Скалони выиграли 4 матча подряд, включая уверенную победу над Бразилией (4:1) и минимальную викторию над Чили (1:0) в предыдущем туре. Аргентинцы лидируют в таблице с 34 очками, имеют лучшую разницу мячей (+19) и лучшую атаку – 27 голов в 15 турах. Команда отличается стабильной результативностью: забивает в 10 матчах подряд, а за последние 5 игр забила 8 мячей. Лионель Месси остаeтся ключевой фигурой в атаке, на его счету 14 голов в 23 матчах отборочного цикла.

Колумбия

Сборная Колумбии продолжает испытывать трудности: команда не побеждает в пяти турах подряд, а в последнем матче сыграла безголевую ничью с Перу (0:0). Несмотря на наличие Луиса Диаса, забившего 8 голов в квалификации, команда страдает от нестабильности в атаке и уязвимой обороны. За последние 5 игр Колумбия забила всего 5 мячей, а пропустила 8 – в среднем по 1.6 за матч. Колумбийцы располагаются на 6-м месте с 21 очком, но при продолжающейся негативной серии рискуют выпасть из зоны квалификации.

Факты о командах:

Аргентина

  • Лидирует в турнирной таблице с 34 очками
  • Победила в 4 последних матчах
  • В 10 последних матчах обязательно забивает
  • Средняя результативность – 1.6 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру

Колумбия

  • Не выигрывает 5 матчей подряд
  • В 5 последних играх – 5 голов и 8 пропущенных
  • В среднем 1.0 гола за игру и 1.6 пропущенных
  • Потеряна уверенность как в атаке, так и в защите

Личные встречи
36% (5)
50% (7)
14% (2)
13
Забитых мячей
9
0.93
В среднем за матч
0.64
3:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
Аргентина
1 : 1
11.06.2025
Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
Колумбия
2 : 1
10.09.2024
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1 : 0
02.02.2022
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1 : 1
07.07.2021
Колумбия
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Колумбия
2 : 2
09.06.2021
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0 : 2
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Товарищеские матчи. Сборные,
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3 : 0
16.11.2016
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Колумбия
0 : 1
17.11.2015
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0 : 0
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16.11.2011
Аргентина
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Аргентина
0 : 0
07.07.2011
Колумбия
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Прогноз на матч Аргентина – Колумбия

Доминирующая форма Аргентины, атакующая мощь и уверенная оборона делают еe очевидным фаворитом встречи. Колумбия, напротив, переживает спад и регулярно допускает ошибки в защите. Несмотря на номинальный статус важности матча для гостей, их шансы на успех в Буэнос-Айресе невелики. Аргентина способна быстро вскрыть оборону соперника и контролировать темп игры. Прогнозируем уверенную победу хозяев с минимальным числом пропущенных голов.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Аргентины

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу Аргентины – коэффициент 6.00
  • Победа Аргентины – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал Аргентины больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Колумбия не забьeт – коэффициент 2.20

6.00
Точный счёт 2:0 в пользу Аргентины
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Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Колумбия Аргентина
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