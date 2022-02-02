Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Аргентина - Колумбия
Аргентина - Колумбия: обзор матча 02 февраля 2022
Аргентина
02.02.2022, среда, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
1 : 0
Завершен
Колумбия
29'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Колумбия
90'
Желтая карточка
Д. Санчес
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Гомес
80'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Д. Ло Чельсо
80'
77'
Желтая карточка
Л. Суарес
75'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
М. Борха
75'
Замена
Г. Куэльяр
️️️️
В. Барриос
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
А. Ди Мария
69'
Замена
П. Дибала
️️️️
Л. Мартинес
69'
67'
Замена
Д. Валойес
️️️️
С. Медина
Желтая карточка
Г. Монтиэль
58'
Замена
М. Меса
️️️️
Л. Окампос
58'
57'
Замена
В. Кантильо
️️️️
М. Урибе
57'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Х. Родригес
Желтая карточка
М. Акунья
44'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Акунья
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
0
Лукас Окампос
ЛВ
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
23
Эстебан Андрада
ВР
2
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
13
Максимильяно Меса
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
17
Эмилиано Буэндия
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
Колумбия
3
Оскар Мурильо
ВР
2
Даниэль Муньос
ПЗ
0
Фреди Инестроза
ЛП
18
Густаво Куэльяр
ОП
15
Виктор Кантильо
ЦП
28
Йимми Чара
ПВ
22
Диего Валойес
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Харольд Пресиадо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-3-2
23
Мартинес
8
Акунья
6
Пеццелла
6
Мартинес
4
Монтиэль
18
Родригес
0
Окампос
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
22
Мартинес
17
Гомес
4-2-1-2-1
12
Варгас
23
Санчес
3
Медина
6
Тесильо
17
Мохика
5
Барриос
15
Урибе
11
Куадрадо
10
Родригес
7
Диас
9
Борха
17
Гомес
2
Мартинес
2
Мартинес
17
Гомес
0
Окампос
13
Меса
13
Меса
0
Окампос
11
Ди Мария
15
Гонсалес
15
Гонсалес
11
Ди Мария
11
Ло Чельсо
17
Буэндия
17
Буэндия
11
Ло Чельсо
22
Мартинес
10
Дибала
10
Дибала
22
Мартинес
5
Барриос
18
Куэльяр
18
Куэльяр
5
Барриос
15
Урибе
15
Кантильо
15
Кантильо
15
Урибе
3
Медина
22
Валойес
22
Валойес
3
Медина
10
Родригес
9
Суарес
9
Суарес
10
Родригес
9
Борха
9
Фалькао
9
Фалькао
9
Борха
Остались в запасе
Аргентина
Колумбия
9
Хулиан Альварес
ЦФ
1
Франко Армани
ВР
23
Эстебан Андрада
ВР
2
Нехуэн Перес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
21
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Лионель Скалони
3
Оскар Мурильо
ВР
2
Даниэль Муньос
ПЗ
0
Фреди Инестроза
ЛП
28
Йимми Чара
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
7
Харольд Пресиадо
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
9
Хулиан Альварес
ЦФ
1
Франко Армани
ВР
23
Эстебан Андрада
ВР
2
Нехуэн Перес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
21
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
3
Оскар Мурильо
ВР
2
Даниэль Муньос
ПЗ
0
Фреди Инестроза
ЛП
28
Йимми Чара
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
7
Харольд Пресиадо
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Аргентина - Колумбия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Аргентина
Колумбия
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Мама Месси выбрала преемника Лео в сборной Аргентины
18 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Месси готовы включить в тренерский штаб сборной Аргентины: «Никаких проблем»
18 ноября
2
Товарищеский матч. Аргентина поиздевалась над Коста-Рикой со спартаковцем Угальде – 7:0!
18 ноября
3
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Мама Месси выбрала преемника Лео в сборной Аргентины
18 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Месси готовы включить в тренерский штаб сборной Аргентины: «Никаких проблем»
18 ноября
2
Товарищеский матч. Аргентина поиздевалась над Коста-Рикой со спартаковцем Угальде – 7:0!
18 ноября
3
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Колумбия – Парагвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Мексика – Колумбия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
26 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+